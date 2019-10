DNEVNI HOROSKOP ZA 15. OKTOBAR 2019.: Vaga se sukobi, Strijelac u problemima, Vodolija želi promjene

OVAN

POSAO: Danas ćete imati nešto više obaveza nego što ste navikli ali ćete uspjeti da se organizujete, piše “Aura“.

LJUBAV: Smišljate kreativan i originalan način da pridobijete pažnju od osobe do koje vam je stalo. Možete da očekujete povoljan dan za flert.

ZDRAVLJE: Povedite računa o padu imuniteta.

BIK

POSAO: Slobodno se opustite danas i malo odmorite od posla. Povoljan vam je dan da se malo opustite.

LJUBAV: Upoznaćete osobu koja će vam probuditi jaka osjećanja i s kojom ćete veoma brzo poželjeti ozbiljnu i stabilnu ljubavnu vezu.

ZDRAVLJE: Mogući problemi sa pritiskom.

BLIZANCI

POSAO: Ukoliko su vam na poslovnom planu neke stvari nejasne, danas biste trebali o tome da povedete računa.

LJUBAV: Dan koji je pred vama može da vam donese dobre promjene na polju ljubavi. Dodatno ćete se zbližiti sa partnerom.

ZDRAVLJE: Problemi sa stomakom.

RAK

POSAO: Ne očekujete sada veće promjene. Moguće je da je pred vama generalno jedan statičan dan i prilično miran.

LJUBAV: Možete da očekujete dobro slaganje sa voljenom osobom. Pred vama je odličan period za ljubav.

ZDRAVLJE: Dobro se osjećate.

LAV

POSAO: Možete da očekujete dan koji je jako povoljan za polje finansija kod vas. Dobra materijalno poslovna situacija je pred vama.

LJUBAV: Nastavljate fazu tenzije i problema sa voljenom osobom. Nije vam lako da smirite tenziju.

ZDRAVLJE: Pripazite na svoju ishranu.

DJEVICA

POSAO: Dan vam prolazi opušteno, na poslu je sve uredu i nemate veće stresove niti probleme.

LJUBAV: Spremni ste da se posvetite vezi sa osobom do koje vam je stalo i uživate kada ste zajedno.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je više sna.

VAGA

POSAO: Mogući su manji sukobi sa nadređenima. Očekuje vas faza u kojoj ćete imati nestabilno stanje na polju posla.

LJUBAV: Trenutno vam neke stvari koje se dešavaju u vašoj emotivnoj vezi ne prijaju. Mnogo toga vas opterećuje.

ZDRAVLJE: Ne očekuju vas problemi sa zdravljem.

ŠKORPIJA

POSAO: Ukoliko ste očekivali promjene na polju posla, može da se desi da vam neke situacije danas budu odložene.

LJUBAV: Slijede vam pozitivne promjene sa voljenom osobom koja vam je maksimalno posvećena.

ZDRAVLJE: Mogući su grčevi u mišićima.

STRIJELAC

POSAO: Očekuje vas period u kojem ćete imati poslovne probleme i trebaće vam dosta vremena da ih razriješite.

LJUBAV: Ukoliko ste u potrazi za novom ljubavlju, danas vam se može ukazati neka prilika za ljubavnu avanturu kraćeg trajanja.

ZDRAVLJE: Mogući su psihosomatski problemi.

JARAC

POSAO: Odložiće vam se neki planovi ali vam to sada neće toliko smetati. Možete da očekujete miran period.

LJUBAV: Imate osećaj da vaš partner krije od vas neke stvari i ne dopada vam se to. U vezi tražite uvijek poštovanje i iskrenost.

ZDRAVLJE: Bolovi u predjelu leđa.

VODOLIJA

POSAO: Niste zadovoljni trenutnim poslom i nije vam lako da na ovom polju pokrenete promjene koje želite.

LJUBAV: Okolnosti u kojima se nalazite sa voljenom osobom bi mogle da vam budu donekle problematične.

ZDRAVLJE: Sklonost depresiji je naglašena.

RIBE

POSAO: Doveli ste sebe do uspjeha i zahvalni ste sebi zbog toga. Vjerujete u to da je vaša budućnost još bolja.

LJUBAV: Na polju ljubavi vam dolazi faza u kojoj ćete imati dosta sreće sa osobom do koje vam je stalo.

ZDRAVLJE: Osjetljiv vam je predio grudnog koša.

