Jednostavan način kako prepoznati pravog prijatelja – Postavite im kratko pitanje

Kako prepoznati one koji vas nikad neće izneveriti? Istinskog prijatelja možete da pozovete u svako doba, on će vam pomoći i ohrabriti kada je to najpotrebnije. U njegovom društvu se uvek osećate dobro i prihvatiće vas onakvim kakvi jeste.Prijatelji imaju zajedničke teme i interesovanja ali ih odlikuje i sličan smisao za humor. Neće gledati u mobilni telefon i prevrtati očima dok mu otvoreno govorite o svojim problemima, već će vas pažljivo saslušati i posavetovati.

Pravi prijatelji vide u vama ono najbolje i njihova misija je da vas ohrabre da to i pokažete. Iskreni su, reći će i ono što možda ne želite da čujete a ukoliko u nečemu grešite, ukazaće vam na to bez uvijanja. Možda ne živite u istom gradu ali to ne predstavlja kraj pravom prijateljstvu.

Redovno se čujete i u kontaktu ste preko društvenih mreža, pa nemate utisak da se dugo niste videli. Pravi prijatelj se iskreno obraduje vašem uspehu i to se lako vidi u očima. Čak i ako vam ponekad zavidi, reći će da ste pravi srećnik ili srećnica,piše Pult

Postavite im pitanje: “Zamisli da se rastajemo na aerodromu, da ja odlazim i da se više nikada nećemo vidjeti, kako bi se osjećao?”. Samo pravi prijatelj će to zaista zamisliti i osjetiti veliku tugu koja će se prikazati u njegovim očima. Ako mu se oči zasuze – to je definitivno pravi prijatelj.

