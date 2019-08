Muškarci rođeni u horoskopskim znacima Ovan, Lav, Vaga, Škorpija i Strijelac osvojit će svaku ženu koju požele

Advertisements

Ovan

Ovnovi vole da budu mačo muškarci na svim životnim poljima pa tako i u ljubavi. Osvajaju klasičnim, vatrenim pristupom, direktno i bez okolišanja. Takođe, muškarci rođeni u ovom znaku pružit će vam uzbuđenje i zadovoljstvo koje želite, piše “Srbija Danas“.

Lav

Lavovi su po prirodi zaljubljeni sami u sebe i puni su samopouzdanja, što ne skrivaju. Oni će takođe bez previše okolišanja, ali kraljevskim ophođenjem, da zadive ženu. Ako treba, oko nje će se truditi nedeljama, a upornošću i stilom sigurno će uspeti da je osvoje. I pod pokrivačem ovaj muškarac će biti velikodušan i pružit će vam najviše što može, a isto to će očekivati i od vas. Drugim riječima, on pruža, ali i zahtjeva obožavanje.

Vaga

Muškarac Vaga osvojit će vas s puno stila, šarma i raskoši. No Vage uživaju u intimnim trenucima s partnerom i žele od njih da čuju nežne reči pa očekuju da im se partner u potpunosti posveti. Ovi muškarci se smatraju i velikodušnim ljubavnicima, pa im za to treba i odgovarajuća partnerka, koja će moći da ih prati u svemu.

Škorpija

Škorpije se smatraju ljubavnicima visokog napona i iako mnoge žene maštaju o romansi s jednim takvim, malo njih ih može pratiti. On će tako brzinom munje osvojiti vaše srce i tijelo, no svaki pokušaj razgovaranja o intimnosti neće im biti ugodan jer su u suštini nježni i ranjivi. No se*s će biti i više nego fantastičan.

Strijelac

Kad se svidite Strijelcu, on će vas bez okolišanja kupiti pažnjom i pokušavat će sve, samo kako bi vas osvojio. Tako ćete dobiti utisak da ste vi jedina žena na svijetu koju on želi. Šta želite u krevetu, on će to i napraviti, ali ima manu zbog koje biste mogli da ostanete povrijeđeni. Koliko god da su iskreni i odlučni, ponekad su i vrlo bezobzirni pa se čuvajte.

