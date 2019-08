Horoskop za vikend: Kakav nam vrtlog sudbine donosi mars u Djevici (do 19. avgusta 2019.)

Advertisements

Horoskop za vikend od 16.do 19. avgusta 2019. godine!

Kako se nedelja primiče kraju, pažnju sve više usmjeravamo na druge ljude. U petak Mjesec ulazi u Ribe i nivo energije opada, isključujemo se kao da je neko pritisnuo prekidač, kaže astrolog Gregory Scott.

Merkur je u Lavu, pa je u kvadratu sa Uranom u Biku. Ovaj Merkur je glasan i bune se protiv stvari koje mu se ne sviđaju, što je u suprotnosti sa tim kako se osećamo – želimo tišinu i mir. Ali sa Uranom je Mesec u harmoničnom se*stilu, zato je sad najbolji put da unaprijed tražite unutrašnje vodstvo i mudrost i da uzmete u obzir i druge ljude, a ne samo da idete za onim što želite. To će umanjiti haos u našem životu i pridoneti mirnijoj budućnosti.

U subotu Mars prelazi u Djevicu, znak u kojem je prilično kritičan, zanima ga samo savršenstvo, a sve ostalo ga iritira. Ali, kvaka je što Djevica mrzi da objašnjava šta želi – “ako kaže i jednom, to je previše” – i samo želi da drugi to jednostavno naprave (i to, naravno, savršeno). Zato ulaskom Marsa u taj znak budite svjesni da ćete možda biti pretjerano kritični.

Mjesec je u konjunkciji sa Neptunom u Ribama podstičući nas da govorimo o svojim osjećajima, spiritualnost, kreativnim stvarima. U se*stilu je sa Saturnom i Plutonom u Jarcu, osvještavajući nas da se sve menja; kao duhovna bića i na temelju svog iskustva shvatamo kako je sve fluidno i da možemo menjati stvari. Mjesečev kvadrat sa Jupiterom u Strijelcu kaže pak da radimo sa onim što imamo, a ne posežemo za nečim drugim.

U subotu se usredsređujemo na upravljanje praktičnim stvarima kako najbolje možete nalaziti nove načine služenja drugima, čime na neki način služite i sebi i ispunjavate svoju životnu misiju, kaže astrolog.

To je dan kada imate priliku da dođete do osjećaja ispunjenosti radeći nešto u čemu ste dobri, a čime možete pomoći drugima.

Nedelju obilježava promjena energije. Mjesec prelazi u Ovna i dolazi u konjunkciju sa Chironom i inkonjunkciju sa Marsom u Djevici. Nedelja je dan obnove, puni ste energije i uzbuđenja, kaže G. Scott.

Na umu imate nešto na čemu biste željeli radi, a što vodi ka isceljenju i poboljšanju ne samo za vas nego i za druge ljude, piše “Sensa“.

