Razlozi zašto psihički jaki ljudi NE reaguju na UVREDE – ŠUTNJA JE ZLATO

Možete vidjeti kako ljudi na društvenim mrežama i u stvarnom životu pokušavaju svoje mišljenje nametnuti drugima, dok ih istovremeno kritiziraju.

Svi smo svjedočili svađama preko društvenih medija i naglom rastu netolerancije među ljudima.

Međutim, isto tako, shvatili smo da inteligentni, naobraženi ljudi rijetko reagiraju na uvrede. Možda vam je čudno kako oni mogu biti tako mirni i kako im nikada ne smeta što neki ljudi loše misle o njima.

Evo nekoliko razloga zbog kojih psihički jake i stabilne osobe ne reagiraju na uvrede.

Šutnja je zaista najbolji odgovor

Većina ljudi često voli isticati ono što radite krivo i navoditi sve što trebate mijenjati. Međutim, postoje i pojedinci koji se odluče oglušiti na takvu negativnost. Zašto? Zato što vjeruju da neki uvijek kritiziraju kako bi se oni osjećali bolje i na taj način prikrivaju svoju nesigurnost.

Takvi ljudi nikada neće biti sretni zbog vašeg uspjeha ili postignuća, jer oni sami nisu bili u mogućnosti biti na toj razini ili su se suočili s neuspjehom u nekom trenutku. Da budem iskren, nije ni njihova krivnja što nikad nisu zadovoljni s onim što ste postigli, tako da je najbolje ne obraćati pažnju na njih.

Jeste li svjesni koliko su se ljudi na početku smijali Edisonu kad je izumio fonograf? Da je obraćao pozornost na njihovu negativnost, ne bi bio u mogućnosti doći do svojih otkrića i patentirati ih.

Bez obzira što radili, bilo to dobro ili loše, ljudi će vas prosuđivati, a vi ćete si uštedjeti vrijeme i energiju koju možete koristiti na druge načine ukoliko ne budete reagirali na takve provokacije.

To je samo njihovo mišljenje

Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ako vas netko kritizira to je ono što oni vjeruju ili kako oni vide stvari i vi to ne možete promijeniti, zar ne? Emocionalno i psihički jaki ljudi ne reagiraju na uvredu jer to je samo nečije mišljenje.

Baš kao što rado primamo pozitivne povratne informacije, pretjerano razmišljanje o ljudskim negativnim primjedbama samo će vam otežati stvari. Usredotočite se na ljubazne ljude, a kritike primajte graciozno.

Misaoni proces negativnih ljudi koji uvijek kritiziraju druge uglavnom je iracionalan i nelogičan, te odgovaranje na takva nerazumna mišljenja i ponašanja samo će vas udaljiti od postizanja svog konačnog cilja u životu.

Oni pobjeđuju svojom dobrotom

Dok je nekim ljudima hobi širiti mržnju i stvarati nemir u tuđim životima, postoje i ljudi koji reagiraju na njihov nerazuman stav s velikodušnošću. Oni to čine jer ne žele komplikacije, kako u svom životu tako i u životu toksičnog pojedinca.

Što više dopuštate mržnji da raste, to više komplicirate život. Vaša dobrota može neutralizirati njihovu agresiju i prisiliti ih da promijene svoje omraženo mišljenje o vama.

Njihovo zdravlje i sreća nadmašuje sve

Ne možete se uvijek boriti s negativnim utjecajem nekonstruktivnih tirada nekih ljudi. No, za ljude koji žele živjeti dobro i sretno, njihovo fizičko, mentalno i emocionalno blagostanje je od presudne važnosti.

Znamo kako verbalne uvrede mogu ostaviti trajan dojam na naše misli i osobnost, mogu uzrokovati stres, depresiju i tjeskobu, a to osobu čini podložnu raznim bolestima. Depresija i stres mogu jako nepovoljno utjecati na osobnost osobe, što automatski utječe na njen život i sreću.

Ljudi koji rijetko odgovaraju na uvrede relativno su sretniji i zdraviji u životu u odnosu na one koji se uvijek svađaju. Trebate zapamtiti – iako možda nemate kontrolu nad mišljenjem drugih ljudi, imate kontrolu nad svojim emocijama i možete eliminirati sile koje žele narušiti vaš mir, radost i uspjeh.

Ako se vaša sreća i tuga temelje se na mišljenjima drugih ljudi, onda nikada ne možete biti zadovoljni, a kamoli s onim što imate.

Oni traže rješenja

Mi nismo ovdje da ugodimo svima; nikada ne možete biti nekome dovoljno dobri ili dovoljno loši. Osobe s mentalnom i emocionalnom snagom sebe ne uvlače u probleme, oni traže rješenja. Ako stupate u interakciju s ljudima koji vas vrijeđaju ili kritiziraju i obraćate pažnju na njihove riječi i djela, samo im dajete više moći nad vama i sebi stvarate prepreke,prenosi Aura

Ako želite imati mir u vašem životu, vaš glavni fokus ne bi trebao biti na onom što drugi ljudi kažu. Jednostavno bi trebali pronaći rješenje kako se s njima nositi na dostojanstven način.

Jedina osoba koja bi trebala donositi bilo kakve odluke za vaš život ste vi. Nikada nije pametno reagirati na uvredu i najmudriji način da se odgovori na nešto negativno je jednostavno – ignoriranje. Ljudi koji čine da se osjećate loše, samo su ljudi – poput vas i ono što misle i kažu nije riječ Božja, tako da u ovom slučaju, neznanje je, svakako, blaženstvo.

