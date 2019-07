Horoskop za sljedeću sedmicu: Blizance očekuju ljubav iz snova, a Raka finansijske teškoće

Advertisements

OVAN

LJUBAV: Mnogi će konačno uspijeti da otvorite svoje srce i oslobode se prepreka ili frustracija koje su ih kočile. Biće to napredak u vašim ličnim odnosima. Druga strana će vas podržati i razumijeti. Bićete ohrabrivani da idete dalje.

KARIJERA: Premda će postojati pritisak da se posao obavi u rokovima, na radnom mjestu će zavladati opuštena atmosfera pa ćete svi raditi lakše. Nećete moći zanemariti pravila posla koja treba poštovati, ali znat ćete da se i zabavite zajedno sa kolegama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoj unutrašnji glas.

BIK

LJUBAV: Povremene nesuglasice između vas i voljene osobe biće povezane sa vašim bučnijim reagovanjem ili sa sitnicama. Suzdržite se od komentara i usredsredite se na ono što je dobro i ono što je važno. Tako ćete se oboje osjećati bolje i bićete mirniji.

KARIJERA: Ponekad vam se čini kao da posao stane kad vas nema, a čim se vi pojavite sve krene. Rezultat je to vašeg truda i vaše najdragocenije osobine, a to je da ste vrijedni. I ovih dana to će i doći do izražaja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svjesni svojih kvaliteta.

BLIZANCI

LJUBAV: Oni koji se nalaze na putovanju mogli bi doživjeti ljubav iz svojih snova. Oni koji ne putuju, razmjenjivat će lijepe ideje sa drugom stranom. Ojačaće povjerenje u vezama, a samci će biti skloni da traže samo svoj ideal. Ništa drugo neće dolaziti u obzir.

KARIJERA: Na dnevni red opet će se vratiti neke teme iz prošlosti ili ćete morati sarađivati sa ljudima koji vam baš nisu prijali. Ali šta je, tu je. Treba ostati sabran i profesionalno odraditi svoj dio posla. Kasnije ćete biti zadovoljni što ste se tako postavili.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na zabavu sa prijateljima.

RAK

LJUBAV: Povezanost sa voljenom osobom biće jaka u dalekim i neobičnim temama i bavljenjima. Pred vama su dani u kojim ćete razmjenjivati ideje o svemu i svačemu, ali će vas to oboje ispunjavati. Oni koji su još sami tražit će osobu iz svojih snova.

KARIJERA: Poboljšat će se atmosfera na radnom mjestu i uprkos povremenom umoru, vi ćete raditi lakše. Odnosi sa kolegama takođe će postati bolji. Male frustracije mogu se pojaviti zbog finansijskih teškoća koje su prolaznog karaktera.

ZDRAVLJE&SAVJET: Učinite nešto za svoju kondiciju.

LAV

LJUBAV: Pred vama su mnogobrojne ljubavne prilike, a neke od njih čekaju vas na putovanju. Biće vam lepo. Vaše strasti biće veće nego inače, a vi privlačni svakoj osobi suprotnog pola. Na vama je samo da se razmašete.

KARIJERA: Radna atmosfera na poslu zahuktat će se, a od vas će se očekivati sve veći angažman. Vaše radne navike negdje su se uspavale pa ćete ih pod hitno morati probuditi. Ne pitajte previše, nego se držite pravila posla. Budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Više vježbajte.

DJEVICA

LJUBAV: Moguće je da će vam nedostajati izazova u privatnom životu. Atrakcije koje vi priželjkujete izostat će pa nemojte stvarati neprijatne situacije. Prihvatite ovo kao prolazno zatišje i uživajte u sitnicama. I one imaju svoj šarm.

KARIJERA: Okolnosti, ljudi i događaji sve će vas više navoditi na to da treba da poradite na svom profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju. Niste baš perfekcionista po prirodi, ali ćete potražiti sve informacije koje bi vam u tome mogle pomoći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zanemarujte istinu.

VAGA

LJUBAV: Kako sedmica bude prolazila, biće sve više poziva i prilika za izlaske, zabave, provode, ludovanja i ljubavi. Vjerovatno ćete biti rado viđen gost, a i vi sami trudit ćete se da ništa ne propustite. Bilo u vezi, bilo sami, dobro ćete se provoditi.

KARIJERA: Vrijeme je dobro za unutrašnje introspekcije, istraživanja u tišini i povučen rad. Kako ovo nije svojstveno vašoj prirodi, mnogi vas neće prepoznati kada vas vide kako mirno sjedite i predano radite bez brbljanja i buke.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ko ima umjetničkih ideja, neka se izrazi.

ŠKORPIJA

LJUBAV: Oni koji su još sami povremeno će se dvoumiti treba li izaći li ostati kod kuće gdje ćete se osjećati zaštićeno i dobro. Ipak, ako krenu među ljude, postoji mogućnost da se tamo počnu osjećati još bolje. Zato bi bilo šteta propustiti priliku za novo poznanstvo.

KARIJERA: Biće previše želja i premalo prilika za njihovo trenutno ostvarenje. Vaše ambicije nisu male, ali okolnosti će vas navoditi na miran rad u tišini. Vrijeme je dobro za planiranje novih poteza, ali realizacija će možda malo pričekati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte biti nestrpljivi.

STRIJELAC

LJUBAV: Napokon će se pojaviti prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerovatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvatati. Odatle će uslijediti i prilike za nova poznanstva. One koji su u vezi očekuje bolji period isto biti bolje.

KARIJERA: Pred vama je novi zadatak. Sjetite se šta vi sve možete. Moguće je da će vam malo u pomoć priskočiti neki ljudi koji imaju uticaja, ali tek toliko, radi njihove rekreacije. Ostalo morate sami pa se dobro koncentrišite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Djela su važnija od riječi.

JARAC

LJUBAV: Vjerovatno ćete se malo udaljiti od voljene osobe. Ovo zahlađenje vi nećete uzeti preozbiljno, nego ćete sve nadilaziti humorom i pozitivnim stavom. Humor je u svakom slučaju zdrav, ali ipak pazite da ne pretjerate sa šalama na tuđi račun.

KARIJERA: Niste sigurni u svoje ideale. Zato tražite nove uzore. Neki će jednostavno početi oponašati osobe iz njihove profesije. Pozabavite se svojim ciljevima u poslu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Napunite baterije omiljenim sportom.

VODOLIJA

LJUBAV: Nesklad u ličnim odnosima i još više u vašim ljubavnim očekivanjima učinit će da se osjećate frustrirano ili usamljeno. Bilo bi dobro prihvatiti ono što jeste i bez velikih ambicija čekati povoljnije dane. Oni će doći. Čekajte sa osmijehom.

KARIJERA: Cjelokupna situacija na radnom mjestu mogla bi vam ove dane učiniti teškim. Stalno ćete imati osjećaj da gubite tlo pod nogama ili da sve zavisi od drugih, a baš ništa od vas. To je samo privremeno. Sjetite se svojih postignuća.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na kičmu.

RIBE

LJUBAV: Vaš ljubavni život postat će tiši, diskretniji. Oni u vezama nalazit će se na sasvim običnim mjestima gdje se kreću svakodnevno, dok će mogućnost izlazaka na atraktivne događaje zanemariti. Samci će flertovati sa osobom sa posla.

KARIJERA: Na poslu će se sve više osjećati prava radna atmosfera. Vi ćete vjerovatno uveseljavati druge kad naiđu teži minuti. Neko će se možda žaliti što ima puno posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete podsticati i sebe i kolege.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manjak energije nadomjestite boljim planom, piše “Ehoroskop“.

