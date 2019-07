Kako vezu na daljinu dovesti do savršenstva

Advertisements

Ovih nekoliko savjeta će vam pomoći da svoju vezu na daljinu dovedete u red, prenosi “Klix“.

1. Postavite nekoliko osnovnih pravila:

Iako postavljanje pravila nije baš privlačna opcija, te ne obećava zabavu – ovo je neophodno učiniti.

“Veoma je važno postaviti realistična i zdrava očekivanja. Dogovorite se koliko se često morate čuti dnevno, kada kome odgovara da pričate, kada i koliko često ćete se pokušati vidjeti, smijete li se viđati s drugim ljudima i slično”, kaže Jocelyn Charnas, psihologinja s Manhattana.

Ona dodaje kako ne postoji dobar ili loš odgovor na pitanja koja ćete postaviti, ali da je važno postaviti osnovna pravila kako bi veza mogla funkcionisati.

2. Šaljite glasovne poruke!

Zašto? Jer se preko tekstualne poruke ne može uvijek zaključiti šta ste i na koji način mislili. Jer neke stvari zvuče dosta realnije kada ih izgovorite i kada ih vaš partner čuje. Često je samo zvuk glasa voljene osobe dovoljan da vam popravi cijeli dan.

Također, maksimalno iskoristite opciju video poziva. Moderno doba sa sobom donosi neke stvari koje odlično igraju u korist veza na daljinu. Pričajte preko video poziva, gledajte reakciju vašeg partnera dok pričate nešto interesantno i jednostavno uživajte u prisustvu jedno drugog.

3. S partnerom nemojte pričati cijeli dan!

Pričajte samo onda kada imate nešto za reći. Zamislite da živite jedno s drugim, ili bar u istom gradu. Tada ne biste imali potrebu da pričate s njim 24/7 jer biste smatrali da ćete dojaditi jedno drugom. Ista stvar se dešava i u vezama na daljinu. Kada potrošite sve teme, nastupit će tišina i onda ćete se pitati šta nije uredu. Da biste izbjegli ovakve komplikacije, pričajte onda kada ste oboje slobodni i kada imate mnoštvo tema o kojima možete raspravljati.

Tako ćete se uvijek radovati pozivima i porukama, jer ćete uvijek imati nešto interesantno što želite podijeliti s vašim odabranikom.

4. Pratite detalje, pamtite ih i učestvujte u njima.

Iako je ovo nešto što treba da se dešava u svakoj vezi, veoma je važno da se upravo ovakve stvari dešavaju u vezama na daljinu. Ako vam on spomene da mora ići doktoru, zabilježite datum i vrijeme posjete i na dan pregleda mu pošaljite poruku “Sretno” ili nešto slično. Njemu će značiti da zna da čak ni sa tolike daljine niste zaboravili njegovu svakodnevnicu.

5. Kada ga posjetite, sakrijte poklone u njegovom stanu. Ovo je jedan od najsimpatičnijih detalja ovakvih veza. Rastanci su uvijek tužni, a u vezama na daljinu ih ima napretek. Da biste rastanak učinili lakšim, sakrijte nekoliko detalja na različita mjesta u njegovom stanu, tako da ih nađe onda kada odete i obraduje se.

6. Zapišite zašto vjerujete svom partneru i čitajte taj papir kad god se osjetite nesigurno

Kada niste blizu, nemate se priliku viđati svaki dan. To ostavlja dosta prostora za sumnje i nesigurnost. Kada pomislite da vaš partner “ima nešto sa strane” i da nemate razloga da mu vjerujete, oslonite se na papir sa razlozima zašto mu trebate vjerovati.

Naposlijetku, postavite krajnji cilj veze. Ako živite daleko, ali nemate konkretnih planova za susret, to može biti veoma frustrirajuće. Veze na daljinu mogu umoriti i one koji znaju da će živjeti skupa za godinu dana, a pogotovo one koji nemaju konkretan plan i ne znaju šta se i kako može desiti.

“Pomoći će vam da znate da će se period razdvojenosti eventualno završiti. Dat će vam snagu u teškim momentima i ojačati vas da nastavite dalje”, kaže Charnas, dodavši kako je važno da u svemu tome ne izgubite sebe. Ostanite dosljedni sebi i svojim ciljevima.

