Baka očitala lekciju,upamti sine, svaki put kad vikneš na svoju majku sebi činiš štetu

Advertisements

Duhovna obnova samo je tebi pomoć, a nije to pomoć Bogu, duhovnom učitelju, nastavniku; to je pomoć tebi da budeš čestit, uspešan, vrhunski čovek. Duhovna obnova je obnova tebe kao čoveka, obnova tvoje savesti. A šta je savest?Ona je kao tvoj dobar prijatelj, kao policajac na autoputu koji ti kaže da na tom mestu ne smeš voziti više od četrdeset na sat, a ako voziš sto pedeset otići ćeš s ulice, poginućeš. Savest ti kaže: ne smeš psovati, ne smeš ogovarati, nemoj biti bezobrazan prema roditeljima, nemoj danas biti lenj, ustani na vreme, to je savest.

I ako to napraviš, blago tebi. Savest ti kaže nemoj psovati, nemoj govoriti ružne reči, danas nekoga ohrabri, govori lepe i nežne reči – kad to činiš, čitavo tvoje telo postaje zdravo. Nauka o duhovnoj obnovi, a ona je danas vrhunska nauka,piše Pult

Svaka tvoja negativna reč, svaka tvoja psovka, ogovaranje, svako tvoje mrmljanje ubija ćelije tvog tela i tvog mozga. Znači, kad god misliš negativno – ne mogu, ne bih – ubijaš ćelije svog mozga, postaješ nesposoban i tromiji. Seti se toga kad svojoj majci kažeš neku ružnu reč, bežiš od nje; seti se kad svom kolegi nešto opsuješ, ne možeš ga više pogledati u oči, a neće ni on tebe jer si zao čovek.

A kad si zao, niko neće s tobom da se druži. Savest je naš organ koji nam govori: Čoveče, ako hoćeš biti srećan, govori dobre reči, ne psuj nego blagosiljaj ljude, nemoj nikad reći da ne možeš već kaži da možeš i hoćeš.

Advertisements

loading...

Facebook komentari