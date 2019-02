“Niko se ne osvrće na moje diplome kada me porede sa Kim Kardashian, koja je keš stekla na fizički izgled. Negativne komentare dobijam od neostvarenih ljudi i oni su mi smiješni”

Advertisements

Ljudi koji tek kreću sa teretanom i fizičkom aktivnošću očekuju da se transformacija njihovog tijela dogodi preko noći, što je naravno nemoguće, pa se nerijetko dešava da većina njih na samom početku odustane i vrati se starim, nezdravim navikama.

Upravo zbog toga, ova mlada doktorica sa tjelesnom figurom na kojoj bi joj mogli pozavidjeti mnogi, svojim savjetima danas pokušava promijeniti i olakšati život ljudima oko sebe.

Vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a dovoljno je reći da na Instagramu ima 60 hiljada pratilaca.

Sa Ehlimanom smo razgovarali o njenom radu sa klijentima, a ovom prilikom nam je otkrilia i kakve su reakcije okoline na njen atraktivni izgled.

– Ehlimana vi ste doktorica, profesionalna fitnes trenerica i nutiricionista. Da to nije previše obaveza za jednu damu i kako stignete obaviti sve toku jednog dana?

Nakon završetka medicinskog fakulteta u Tuzli upisala sam doktorat iz oblasti nutricionizma. Osim toga sportom se bavim od svoje 15 godine. Svaki dan sam u pokretu 12 sati, čim ustanem trčim za obavezama, ali pokušavam na pravilan način raspodijeliti svoje vrijeme i to je formula uspjeha. Malo mi predstavlja olakšanje što trenutno ne radim u svojoj struci, ali i pored toga imam dosta zadataka u toku dana. Nedavno sam u saradnji sa profesorom Ahmedom Smajićem učestvovala na jednom projektu, tačnije u pisanju knjige ‘Ishrana stanovništva u BiH’ koja je sada ispitni predmet na Poljoprivrednom faklultetu, što je opet iziskivalo dosta mog vremena, ali sve se može stići ako postoji dobra volja.

– Kako ljudi reaguju na Vaš atraktivan izgled, da li osim pohvala ima i ljubomornih komentara? Na društvenim mrežama se mogu pročitati komentari u kojima Vas upoređuju sa Kim Kardashian. Da li je to za Vas kompliment ili…?

Živimo u jednoj primitivnoj sredini. Ne osvrćem se na reakcije ljudi oko sebe, jer od njih ja nemam ništa. Negativne komentare mogu dobiti od ljudi koji me ne poznaju i koji nisu ostvareni. Takvi su mi smješni i njih žalim. Ja sam normalna djevojka koja ne leti u visine, a to mogu potvrditi svi oni koji me poznaju. Što se tiče poređenja sa Kim Kardashian, ona je osoba koja je na svoju zadnjicu i izgled izgradila svoje ime i zaradila veliki keš(novac). Iskreno, meni smeta to poređenje, jer se niko ne osvrće na moje diplome i na to da sam ja akademski građanin koji se školuje svoj čitav život.

– Da li tvrdite da smo mi sredina u kojoj se tuđi uspjeh uglavnom pokušava osporavati?

Zaista kako vrijeme prolazi, mogu da tvrdim upravo to. Ako si imalo drugačiji i odstupaš od šablona u koji bi se trebao uklopiti, ljudi će gledati da te omalovaže i degrediraju. Na svom primjeru mogu reći da sam navikla na kometare, ‘Ma kakva ona, šta ona zna , gdje je ona kupila diplomu, kako ovo izgleda…’. Ljudima je najslađe osporiti tuđi uspjeh koji se mukom stvarao. Samo ja znam da sam od zore do zore morala učiti kako bih bih završila medicinski fakultet. Jedini ispušni ventil i odmor od knjige bio mi je trening, poslije kojeg sam se vraćala i ponovo učila. Znam da će i nakon ovog članka i biti takvih komentara, koje neću ni čitati.

– Kada je riječ o fitnesu, dosta vremena provodite u radu sa svojim klijentima. Na koji način ih savjetujete kako bi postigli željene rezultate?

Radim sa određenim brojem klijenata personalne treninge. Uglavnom su to neke moje prijateljice i žene koje su uspješne u svojim poslovima, trudim se da su to ljudi koji prije svega poštuju tuđu struku. Iako to crpi dosta moje energije, sa takvim klijentima je uživanje raditi. Dosta se fokusiram i na ‘online rad’ i stalno sam u kontaktu sa svojim klijentima, jer je to put ka dobrim rezultatima. Svakom od njih prilazim individualno, a taj pristup obuhvata i njihov posao, životne navike i druge stvari koje mnogo govore o njima. Tek nakon prikupljenih podataka, pravim plan i program treninga i ishrane za određenu osobu.

– Koliko su Bosanci i Hercegovci fizički aktivan narod, koliko kroz fizičku aktivnost paze na svoje zdravlje?

Smatram da se i ovdje počela razvijati svijest o bitnosti fizičke aktivnosti na čovjekovo zdravlje. Uz zdravu prehranu i vježbanje pored fizičkog izgleda utičete i na poboljšanje vlastitog zdravlja. Moram naglasiti da trening bez pravilne ishrane nema posebnog efekta. Mnogi ljudi idu u teretanu, treniraju i ne postižu željene rezultate upravo zbog toga. S druge strane svaka bolest, psihička nestabilnost, proizlazi od pogrešne ishrane. Veoma je bitno pokrenuti projekte edukacija na ovu temu, na kojima bi roditelji mogli naučiti kako da se hrane njihova djeca, ali i oni. Možda je ovakav način ishrane skuplji, ali u konačnici i mnogo zdraviji.

– Radite i sa porodiljama i trudnicama. Mnogim mladim majkama je velika želja da vrate prijašnju formu i fizički izgled. Na koji način to mogu postići?

Trudnice i porodilje su posebno osjetljiva skupina ljudi. Tijelo u trudnoći mnogo pretrpi, zbog velikih hormonskih i fizičkih promjena koje utiču na psihu svake žene. One zahtjevaju poseban pristup kako bi se mogle vratiti u svoje prvo fizičko stanje. Možemo da se lažemo do sutra, ali kada se pogledamo u ogledalo i ako nismo zadovoljni svojim izgledom trpit će svi oko nas, ne samo mi. Neke žene su sretne, jer imaju dobru genetiku pa prođu bolje od ostalih. U trenažnom procesu bitnu ulogu igra motivator(trener), a ja se mogu pohvaliti da sam mnogo žena uspjela vratiti u stanje u kojem su bile prije poroda. Moj pristup prema trudnicama i porodiljama razlikuje se od pristupa prema običnim klijentima, jer osim trenerskih sposobnosti, morate da budete i psiholog, kako bi što bolje razumjeli ženu koja želi da smrša 15, 20 i više kilograma, nakon svega što je preživjela u trudnoći, a to nije nimalo lako, piše “Source“.

