Na kojoj temperaturi treba prati posteljinu

Program na 40 stepeni jedan je od najčešće korištenih, međutim, stručnjaci upozoravaju da on nije uvijek dovoljan za temeljno pranje posteljine.

Tokom noći na čaršafima i jastučnicama zadržavaju se znoj, mrtve ćelije kože, grinje i vlaga, naročito tokom ljeta kada se više znojimo. Upravo zbog toga temperaturu pranja ne bi trebalo birati samo prema tome kako posteljina izgleda, već i prema tome šta želimo da uklonimo iz tkanine.

Zašto pranje na 40 stepeni često nije dovoljno?

Pranje na 40 stepeni može osvježiti posteljinu i ukloniti dio prljavštine, ali nije uvijek dovoljno efikasno kada je riječ o grinjama i alergenima koji se zadržavaju u vlaknima, prenosi Ona.rs.

Tokom toplijih mjeseci problem može biti još izraženiji. Znoj i vlaga stvaraju pogodne uslove za nakupljanje nečistoća u prostoru u kojem svakodnevno provodimo više sati.

Zbog toga stručnjaci za većinu pamučne posteljine preporučuju višu temperaturu pranja.

Koja temperatura je najbolja za pranje posteljine?

Za većinu pamučnih čaršafa, jastučnica i navlaka preporučuje se pranje na 60 stepeni. Ova temperatura omogućava efikasnije uklanjanje nečistoća, a istovremeno pomaže da se očuva kvalitet tkanine.

Bijelu pamučnu posteljinu, peškire i druge materijale koji to dozvoljavaju moguće je prati i na višim temperaturama, dok sa obojenim i osjetljivijim tkaninama treba biti oprezan i uvijek pratiti uputstva sa etikete proizvođača.

Osobama koje imaju alergije posebno se savjetuje redovno pranje jastučnica, jer se upravo na njima najviše zadržavaju znoj, masnoće i mrtve ćelije kože.

Koliko često treba mijenjati posteljinu?

Jedna od najvažnijih navika za održavanje higijene jeste redovna zamjena posteljine, a ne čekanje da izgleda prljavo.

Preporuka je da se čaršafi i jastučnice mijenjaju svakih sedam do deset dana, dok se jastuci i jorgani peru nekoliko puta godišnje, u skladu sa materijalom od kojeg su napravljeni i preporukama proizvođača.

Tokom ljeta ili u domaćinstvima u kojima se ljudi više znoje, posteljinu može biti potrebno mijenjati i češće.

Još jedna česta greška jeste pretjerana upotreba omekšivača.

Iako posteljini daje prijatan miris i osjećaj mekoće, višak omekšivača može ostaviti naslage na vlaknima, zbog čega tkanina vremenom postaje manje prozračna. Kod pojedinih osoba to može doprinijeti i pojavi iritacije kože.

Zbog toga je najbolje koristiti preporučenu količinu deterdženta i omekšivača, uz odgovarajući program i temperaturu pranja, kako bi posteljina ostala čista, svježa i prijatna za spavanje.

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