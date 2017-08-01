Dva horoskopska znaka će procvjetati u avgustu: Očekuju ih velike promjene

Dok će većina kraj ljeta provesti u uobičajenoj rutini, pripadnici dva horoskopska znaka mogli bi da dožive događaje koji će promijeniti njihove planove i otvoriti vrata novim prilikama.

U fokusu su Lav i Škorpija, kojima avgust donosi period važnih odluka, neočekivanih prilika i osjećaj da je došlo vrijeme za novi početak.

Lav

Avgust je za Lavove tradicionalno snažan mjesec, a ove godine mogao bi da bude posebno značajan. Sunce, njihov vladajući nebeski uticaj, dodatno će naglasiti samopouzdanje, kreativnost i želju da izađu iz poznatih okvira.

Na poslovnom planu moguća je ponuda koju nisu očekivali ili prilika za projekat koji donosi veću odgovornost, ali i veće zadovoljstvo. Oni koji razmišljaju o promjeni posla ili pokretanju sopstvenog projekta mogli bi upravo tokom avgusta da naprave prvi važan korak.

U privatnom životu mnogi će osjetiti potrebu da zatvore jedno poglavlje i okrenu se budućnosti. Neki će obnoviti odnos koji im je važan, dok će drugi konačno skupiti hrabrost za potpuno novi početak.

Škorpija

Za Škorpije avgust donosi promjene koje će u početku djelovati iznenada, ali će se pokazati kao prilika za rast. Dug period čekanja i preispitivanja polako ostaje iza njih.

Moguće su dobre vijesti povezane sa finansijama, napredovanjem ili ličnim projektom na kojem su dugo radili. Ono što je mjesecima izgledalo kao zastoj moglo bi odjednom da se pokrene, prenosi B92.

U ljubavi će mnoge Škorpije jasnije znati šta žele. Neki će donijeti važnu odluku o budućnosti veze, dok bi slobodni mogli da upoznaju osobu koja će ih potpuno iznenaditi.

Vrijeme za hrabre odluke

I Lavovi i Škorpije tokom avgusta mogli bi da osjete da više nema smisla da odlažu ono o čemu razmišljaju već mjesecima. Upravo zato astrolozi ovaj period vide kao idealno vrijeme za donošenje odluka koje mogu imati dugoročan uticaj.

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