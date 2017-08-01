Dim cigareta više ne mora biti problem: Trikovi koji vraćaju svjež miris u vaš dom

Prvi i najvažniji korak je dobro provjetravanje. Otvaranje više prozora kako bi se napravio propuh pomoći će da se dio dima izbaci iz prostorije. Međutim, samo to često nije dovoljno jer se miris zadržava u tkaninama i površinama.

Zavjese, prekrivače i jastučnice potrebno je oprati, dok se tapacirani namještaj može očistiti sredstvima za uklanjanje neugodnih mirisa. Tepisi posebno upijaju dim, pa ih je korisno posuti sodom bikarbonom, ostaviti nekoliko sati, a zatim usisati.

Prirodni upijači mirisa, poput zdjelica s aktivnim ugljem, sodom bikarbonom ili sirćetom, mogu pomoći u smanjenju neugodnih mirisa u prostoriji. Sobne biljke također mogu doprinijeti svježijem osjećaju u domu, iako ne mogu u potpunosti ukloniti čestice duhanskog dima.

Za dugotrajniji efekat važno je redovno čistiti površine koje dolaze u kontakt s dimom, uključujući prozore, vrata i zidove. Najbolji način da se spriječi vraćanje mirisa jeste izbjegavanje pušenja u zatvorenom prostoru.

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