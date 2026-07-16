Ova dva horoskopska znaka najteže podnose odbijanje.

Odbijanje je dio života, bilo da se radi o ljubavi, poslu, prijateljstvu ili svakodnevnim situacijama. Dok neki brzo prihvate da ne mogu uvijek dobiti ono što žele i krenu dalje, drugima takvi trenuci ostaju u mislima puno dulje. Prema astrološkim tumačenjima, pripadnici nekih horoskopskih znakova posebno teško podnose osjećaj da nisu prihvaćeni ili da njihov trud nije prepoznat.

Iako svatko na odbijanje reagira drugačije, astrolozi upravo ova dva znaka najčešće povezuju s osjetljivijom reakcijom na takve situacije.

Lav

Lavovi vole biti cijenjeni, primijećeni i osjećati da njihova prisutnost ostavlja dojam. Kada ih netko odbije, bilo u ljubavnom ili poslovnom smislu, često to dožive vrlo osobno.

Iako će izvana pokušati zadržati samopouzdanje i pokazati da ih ništa nije pogodilo, iznutra dugo analiziraju što je pošlo po zlu. Važno im je priznanje drugih, pa ih osjećaj da nisu bili dovoljno dobri može posebno pogoditi. Nakon početnog razočaranja obično se brzo pokušavaju dokazati kroz nove uspjehe i izazove.

Rak

Rakovi su među emocionalno najosjetljivijim znakovima Zodijaka. Kada ih netko odbije ili razočara, često se povuku u sebe i dugo razmišljaju o tome što su mogli učiniti drukčije.

Njima nije toliko važno pobijediti ili biti u središtu pozornosti koliko osjećaj da su voljeni, prihvaćeni i cijenjeni. Upravo zato odbijanje mogu doživjeti kao osobni neuspjeh, čak i kada ono nema nikakve veze s njima. Potrebno im je više vremena da ponovno steknu sigurnost i povjerenje, piše index.

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