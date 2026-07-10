Otkriven uzrok smrti turske glumice: Obdukcija pokazala od čega je umrla Edže Irtem

Prema izvještaju državnog Instituta za sudsku medicinu Turske, uzrok smrti bila je intoksikacija etil-alkoholom.

U nalazu se navodi da su u organizmu glumice pronađene i određene ljekovite supstance za koje je poznato da pojačavaju djelovanje alkohola na centralni nervni sistem.

Edže Irtem preminula je 15. juna u svom domu u Istanbulu, gdje je u tom trenutku bila s majkom. Njen advokat tada je saopćio da prvi nalazi ukazuju na mogući srčani udar, ali da će tačan uzrok smrti biti utvrđen nakon obdukcije.

U međuvremenu su se na društvenim mrežama pojavile brojne nepotvrđene tvrdnje, uključujući nagađanja da je njena smrt povezana s ugrizom majmuna tokom nedavnog putovanja na Tajland, sepsom ili kombinacijom antidepresiva i alkohola.

Raniji obdukcioni nalaz pokazao je da na njenom tijelu nije bilo tragova nasilja niti povreda.

Konačni izvještaj predstavlja prvo zvanično objašnjenje uzroka smrti glumice koja je stekla veliku popularnost ulogom Išil u seriji “Kızılcık Şerbeti”.

Edže Irtem rođena je 14. juna 1991. godine u Sivasu, a preminula je samo dan nakon svog 35. rođendana. Diplomirala je operu i solo pjevanje na Univerzitetu Jašar u Izmiru, a potom završila školovanje glume u Kulturnom centru u Istanbulu. Tokom karijere ostvarila je zapažene uloge u serijama “Yeni Gelin”, “Bay Yanlış”, “Mahkum”, “Yasak Elma” i “Sandık Kokusu”, kao i u filmovima “Zengo” i Netfliksovom trileru “10 Days of a Curious Man”. Sahranjena je u okrugu Kušadasi, u provinciji Ajdin, uz prisustvo porodice, prijatelja i kolega.

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