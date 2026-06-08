Koju krvnu grupu najviše “vole” komarci?

Svaka krvna grupa ima određene karakteristike. Ponekad ona povećava rizik od dobijanja određene bolesti, a postoje i teorije da krvna grupa čak određuje naše karakterne osobine.

Krvna grupa čak umije da odredi koliko će nas intenzivno komarci ujedati.

Koju krvnu grupu komarci „najviše vole“?

Do sada su sprovedena neka istraživanja koja su pokazala da je riječ o nultoj krvnoj grupi. No, stručnjaci procjenjuju da učestalost uboda komaraca zavisi od mnogo faktora.

Šta još privlači komarce?

Komarce mogu da privuku i drugi činioci:

Miris: Komarce umije da privuče miris vašeg tijela;

Boja: Određene boje koje nosite mogu da budu privlačne komarcima. Trenutna istraživanja pokazuju da ih najviše privlače crne ili tamne boje;

Konzumiranje alkohola: Ljudi koji su konzumirali alkoholna pića mogu da budu privlačniji komarcima;

Trudnoća: Također se pokazalo da komarci posebno privlače trudnice.

Komarci umiju da budu prenosioci ozbiljnih bolesti, pa je važno zaštititi se od njih, bez obzira na krvnu grupu i druge faktore.

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