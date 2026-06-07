Ovim znacima zvijezde od 8. juna šalju lavinu para

Osmi jun donosi preokret kakvom se mnogi nisu nadali. Baš od ponedjeljka, planete se namještaju tako da lavina para u junu konačno kreće ka onima koji su mesecima čekali na svoj trenutak.

Spremite se za isplate koje su konačno stigle, dugove koji se vraćaju i poslove koji se zatvaraju onako kako ste planirali.

Bik: stari dug vam se vraća baš kad ste digli ruke

Biku se cijela priča vrti oko jedne sume koju ste odavno otpisali kao izgubljenu. Neko vam duguje, i taj neko se javlja u sredu, verovatno preko poruke koja počinje izvinjenjem. Nemojte odmah trošiti tu paru na prvu stvar koja vam zapadne za oko. Stavite je sa strane do kraja meseca, jer u drugoj polovini juna stiže još jedna prilika koja traži keš pri ruci. Finansijski preokret kod vas ide tiho, bez velike pompe, ali ostavlja vidljiv trag na računu.

Lav: ponuda za posao koju ćete prvo htjeti da odbijete

Lavu energija nedjelje donosi razgovor koji menja platni razred. U utorak popodne stiže ponuda koja na prvi pogled deluje kao previše obaveza za premalo love. Pogledajte je dvaput. Iza te ponude krije se ulaz u krug ljudi koji plaćaju dvostruko više nego vaš trenutni posao. Vaša taština vam je do sada bila i mač i štit. Sada je odložite na pet minuta i pustite brojke da govore umjesto ponosa.

Ribe: novac stiže odakle ga niste očekivali

Ribama se sreća krije u onome što ste smatrali hobijem. Ta sitnica koju radite uz kafu vikendom, neko je primetio i spreman je da plati. Prvi konkretan poziv stiže u petak, a vaša intuicija će vam tačno reći da li je čovek ozbiljan. Ne spuštajte cijenu iz navike da budete fini. Talas para vam dolazi upravo zato što radite nešto što malo ko ume, pa naplatite koliko vrijedi.

Vrijeme je da uzmete ono što je vaše

Biku, Lavu i Ribama zvijzde su širom otvorile vrata, ali kroz njih morate proći sami. Budite hrabri: sredite papire, okrenite onaj broj koji danima odlažete i hrabro recite svoju cijenu. Para voli ljude koji znaju šta traže i koji ne mucaju kada kažu koliko vrede. Zvijezde vas guraju na akciju, zato ne merite i ne razmišljajte do sutra.

Ako niste među njima, ne brinite – kod vas će se situacija otvarati laganije, korak po korak do jula. Ipak, za Bikove, Lavove i Ribe, ovo je trenutak kada stiže lavina para u junu i novčanik prestaje da bude razlog za tešku nesanicu, piše Krstarica.

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