Tri horoskopska para koja najteže opstaju u braku

Zbog toga se neki horoskopski znakovi slažu gotovo instinktivno, dok su drugi osuđeni na vječitu borbu sa nerazumijevanjem i različitim očekivanjima. Astrolozi tvrde da, uprkos početnoj strasti, neke kombinacije znakova jednostavno nisu stvorene za dugoročan zajednički život.

Ovan i Rak

Spoj vatre i vode na prvi pogled može djelovati kao idealna ravnoteža, ali u stvarnosti se energija vatrenog Ovna i osjećajnost Raka često sukobljavaju. Ovan je direktan, nagao i uvijek u potrazi za akcijom, dok Rak žudi za sigurnošću, nježnošću i mirnom porodičnom lukom, prenosi Index.hr.

Ovnovа neukrotiva potreba za slobodom lako može povrijediti Raka, kojem su potrebni stalna pažnja i potvrda osjećanja. S druge strane, Rakova sklonost detaljnom analiziranju emocija Ovnu može postati naporna i sputavajuća. U braku se ovaj par neprestano lomi između želje za nezavisnošću i potrebe za bliskošću, teško pronalazeći zajednički jezik.

Blizanci i Škorpija

Kombinacija vazdušnog Blizanca i vodene Škorpije u početku je često magnetski privlačna, ali se vremenom pretvara u iscrpljujuću borbu. Društveni i radoznali Blizanci neprestano traže nove podražaje i vole lepršavost u odnosima.

Nasuprot njima, Škorpija je intenzivna, strastvena i sklona posesivnosti te traži potpunu emocionalnu posvećenost. Problem nastaje kada Škorpija počne da sumnja u Blizančevu prevrtljivost i površnost, dok se Blizanac osjeća zarobljeno pod teretom Škorpijine kontrole i emocionalnog intenziteta. Takav brak često je ispunjen nepovjerenjem i psihološkim igrama.

Lav i Bik

Ova dva znaka dijele ljubav prema luksuzu, stabilnosti i životnim užicima, ali njihova zajednička tvrdoglavost najveća im je prepreka. Vatreni Lav želi da bude u centru pažnje, očekuje divljenje i priznanje, dok zemljani Bik cijeni mir, rutinu i materijalnu sigurnost.

U sukobima nijedan znak ne popušta — oboje su uvjereni da su u pravu. Lav doživljava Bika kao pretjerano sporog i nepopustljivog, a Bik Lava smatra dramatičnim i egocentričnim. Njihov brak lako se pretvori u stalno nadmetanje za dominaciju, što vremenom iscrpljuje i najjača osjećanja.

Naravno, astrologiju ne treba shvatati kao konačnu presudu. Svaki odnos ima šansu za uspjeh ako se temelji na razumijevanju, kompromisu i iskrenoj komunikaciji. Činjenica je da će parovi u ovim kombinacijama vjerovatno morati da ulože više truda kako bi premostili urođene razlike.

Ali upravo zato, ako u tome uspiju, njihova veza može postati primjer da se uz dovoljno ljubavi i strpljenja mogu pobijediti i zvjezdane neprilike.

Facebook komentari