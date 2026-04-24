Ovu grešku mnogi prave čim uđu u supermarket, a potroše više nego što planiraju

U tom trenutku ne odlučuju više samo šta im treba, nego i ono što im “upadne u oko” – od akcijskih proizvoda na ulazu do sitnica koje završe u korpi usput.
Rezultat je poznat: račun na kasi bude veći nego što su očekivali, a dio kupljenog često na kraju ni ne bude stvarno potreban.
Najskuplja greška je ulazak bez plana
Prema savjetima Consumer Reports, jedna od najefikasnijih strategija za manji račun je vrlo jednostavna: napravite listu prije kupovine i držite je se.
Isti izvor navodi da planiranje unaprijed može smanjiti impulsivne kupovine i pomoći da kraće ostanete u prodavnici, što često znači i manje neplaniranih stvari u korpi.
Jer problem često ne počinje na kasi, nego već u prvih nekoliko minuta kupovine.
Supermarketi su dizajnirani da vas uspore
Još jedan važan detalj je kako je prodavnica organizovana. Consumer Reports upozorava da supermarketi koriste raspored polica, istaknute displeje i tzv. endcap pozicije na kraju rafova kako bi vas usporili i naveli da primijetite više proizvoda.
To znači da artikl na “udarnoj” poziciji nije nužno najbolja kupovina – često je samo najvidljiviji.
Zato stručnjaci savjetuju da ne pretpostavljate da je proizvod na kraju police automatski snižen ili isplativiji, nego da pogledate cijenu po jedinici mjere i uporedite ga s alternativama.
Jedna navika dodatno diže račun
Osim kupovine bez liste, dodatni problem je i odlazak u supermarket kada ste gladni ili umorni. Tada je veća šansa da u korpu ubacite više grickalica, gotovih obroka i sitnih “nagrada” koje u tom trenutku djeluju bezazleno, ali brzo podignu ukupan račun.
Kako da potrošite manje bez osjećaja uskraćenosti
Ako želite realno smanjiti račun, najjednostavnije je:
napraviti kratku listu prije ulaska
ne pretpostavljati da su istaknuti proizvodi najbolja kupovina
uporediti cijenu po kilogramu ili litru
izbjegavati kupovinu kad ste gladni
Najveća greška je jednostavna: ući bez plana. A upravo to je trenutak kada supermarket najlakše “pobjeđuje”.