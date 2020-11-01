Pomjeramo sat za vikend: Da li gubitak jednog sata sna može zaista da nam šteti?

Ipak, istraživanja sve više pokazuju da godišnja promjena vremena zapravo može imati nenamjerne štetne posljedice po zdravlje.

Može li gubitak 1 sata sna zaista toliko štetiti?

Istraživanje kaže „da“. Skraćivanje sna za jedan sat jedne noći možda na prvi pogled ne zvuči tako štetno za zdravlje, ali izgubljeni sat može imati značajne efekte, posebno među onima koji spavaju manje od preporučenih sedam do devet sati za početak, piše Everyday Health.

O svom cirkadijalnom ritmu možete razmišljati kao o unutrašnjem rasporedu koji vaše tijelo prati, što pomaže da se dnevne tjelesne funkcije (ne samo spavanje i buđenje, već i stvari poput metabolizma) redovno dešavaju u pravo vrijeme. Vaš unutrašnji sat je navikao na dnevnu svjetlost i mrak koji se stalno dešavaju u određeno doba dana. Može potrajati da se organizam prilagodi promjenama.

Šta možemo da uradimo kako bismo se što prije navikli na promjenu sata?

Imajte dosljedan san prije promjene sata

Što je vaš raspored spavanja dosljedniji prije promjene, to će vaše tijelo morati da napravi manje promjena kada dođe do promjene vremena. Ako spavate osam sati tokom noći, jedna noć sa jednim satom manje sna biće mnogo manje problematična nego ako redovno spavate šest sati i propustite jedan sat, prenosi Novosti.

Postepeno mijenjajte san

Kako se bliži ljetno računanje vremena, pomjerajte vrijeme buđenja za 15 minuta ranije svakog jutra. To može pomoći vašem tijelu da se postepeno prilagodi. Dakle, ako je vaše uobičajeno vrijeme za spavanje 23:00, idite u krevet u 22:45.

Obratite pažnju na vrijeme večere

Još jedan glavni pokretač našeg cirkadijalnog ritma je hrana. Generalno, dobra je ideja da ne jedete tri do četiri sata prije spavanja.

Prebacite sve satove noć prije nego što počne ljetno vrijeme

Prije nego što odete u krevet noć prije početka ljetnog računanja vremena, obavezno pomjerite sve svoje satove unaprijed. To može učiniti da promjena vremena bude manje zbunjujuća.

Početak dana

Dodatni savjet je da dan započnete sunčevom svjetlošću, iako je izvjesno kašnjenje u vašem cirkadijalnom ritmu. Možete koristiti prirodnu sunčevu svjetlost da biste svoj tjelesni sat što više uskladili sa sunčevim satom.

