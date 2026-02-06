Kada se ljudi odlučuju na brak: Pogled na globalne trendove

Finansijska sigurnost, emocionalna zrelost, karijera i društvena očekivanja imaju ključnu ulogu u odluci kada će se neko vjenčati. Dok se u pojedinim kulturama brak i dalje smatra prelazom u odraslu dob te se sklapa vrlo rano, u drugima se sve češće odgađa do kasnih tridesetih godina. To potvrđuju podaci World Population Reviewa, Statista i World Bank Groupa.

Društveni obrasci

U Kolumbiji je prosječna dob ulaska u brak oko 18 godina. U konzervativnijim dijelovima zemlje predbračne veze nisu društveno prihvaćene, zbog čega se brak često smatra jedinim legitimnim oblikom partnerskog odnosa. Takvi društveni obrasci rezultiraju vrlo ranim sklapanjem brakova.

U Nepalu se prosječna dob vjenčanja kreće oko 20 godina. U siromašnijim obiteljima brak se nerijetko doživljava kao način smanjenja finansijskog tereta, osobito kada je riječ o djevojkama koje se udaju mlade kako bi im se osigurala stabilnija ekonomska budućnost.

Egipat bilježi prosječnu dob ulaska u brak od oko 25 godina. Visoka stopa nezaposlenosti, skupi svadbeni običaji te troškovi stanovanja značajno utječu na odgađanje vjenčanja. Finansijska spremnost postala je jedan od ključnih preduvjeta za brak.

U Kini je prosječna dob sklapanja braka oko 26 godina. Posebno za muškarce, posjedovanje stana često se smatra važnim preduvjetom za brak. Zbog visokih cijena nekretnina u velikim urbanim sredinama, mnogi parovi sve duže odgađaju vjenčanje.

Životna opcija

U Rusiji se brak u prosjeku sklapa s 26 godina. Ekonomska nestabilnost i visoki životni troškovi otežavaju rano vjenčanje, iako društveni pritisak da se brak sklopi do određene dobi i dalje postoji.

Sjedinjene Američke Države imaju jednu od najviših prosječnih dobi ulaska u brak — oko 31 godine. Zajednički život bez braka široko je prihvaćen, a visoki troškovi obrazovanja i stanovanja dodatno potiču odgađanje vjenčanja. U takvom društvenom kontekstu kasniji brak često se doživljava kao znak osobne i emocionalne zrelosti.

Italija prednjači po kasnom ulasku u brak, s prosječnom dobi od oko 34 godine. Dugotrajno obrazovanje, nesigurno zapošljavanje i spor ulazak na tržište rada snažno utječu na odgađanje vjenčanja. Za mnoge parove brak više nije nužnost, već jedna od životnih opcija, prenosi Avaz.

