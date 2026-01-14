Savjeti iskusnog doktora: Kako zaštititi kožu od hladnoće?

Hladno vrijeme, nizak nivo vlage u zraku i grijani prostori mogu ozbiljno utjecati na stanje kože, posebno kod osoba koje već imaju problema poput ekcema, akni ili psorijaze. Tim povodom, dr Donald Grant, ljekar opće prakse i viši klinički savjetnik u organizaciji The Independent Pharmacy, podijelio je savjete za očuvanje zdravlja kože tokom zime.

Dr. Grant objašnjava da hladan zrak izvlači vlagu iz kože, što dovodi do isušivanja i pogoršanja postojećih kožnih oboljenja. Kao jednu od ključnih preporuka navodi izbjegavanje dugih i vrućih tuširanja, jer visoka temperatura vode uklanja prirodna ulja koja štite kožu. Umjesto toga, savjetuje korištenje mlake vode prilikom tuširanja, pranja ruku i lica kako bi se sačuvala prirodna vlažnost kože.

Poseban naglasak stavljen je na izbor odgovarajuće hidratantne njege. Prema riječima dr Granta, tokom zime je važno koristiti kreme prilagođene hladnim i suhim uslovima, koje sadrže sastojke poput ceramida i hijaluronske kiseline. Kod izrazito suhe kože preporučuje se kombinacija emolijentnih preparata i hidratantnih seruma, koji pomažu u zadržavanju vlage i smirivanju iritacija.

Također se preporučuje prilagođavanje rutine čišćenja kože. Dr. Grant savjetuje izbjegavanje agresivnih sredstava za čišćenje lica i tonika koji mogu dodatno isušiti kožu, te korištenje blagih, mliječnih losiona. Piling treba koristiti umjereno i nježno, po mogućnosti hemijski, kako se ne bi narušila zaštitna barijera kože. Uz to, tokom zimskih mjeseci važno je voditi računa o unosu vitamina D, jer je izloženost suncu smanjena.

Na kraju, stručnjak ističe važnost redovne hidratacije organizma, praćenja promjena na koži i korištenja kreme sa zaštitnim faktorom čak i zimi. Iako su temperature niske, sunčevo zračenje i dalje može oštetiti kožu. Redovna njega i pažljivo praćenje stanja kože, prema riječima dr Granta, ključni su za očuvanje njenog zdravlja i zaštitne funkcije tokom hladnijih mjeseci, prenosi Radiosarajevo.

