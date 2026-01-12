Ove sobne biljke odlično podnose hladnoću

Sanseverija (Svekrvin jezik)

Svekrvin jezik je jedna od najzahvalnijih zimzelenih biljaka za zimske mjesece. Podnosi slabije osvjetljenje, rijetko zalivanje i suv zrak koji nastaje zbog grijanja. Upravo zato idealna je za stanove u kojima se zimi manje provjetrava. Vizuelno djeluje čisto i smirujuće, a zbog uspravnih listova prostoru daje osjećaj reda i stabilnosti.

U dijelu godine kada se mnogi osjećaju emocionalno osjetljivije, prisutnost biljaka koje ne venu podsjeća nas da promjena ne znači kraj, prenosi Dnevnik.hr.

Zamija (Zamioculcas)

Zamija je biljka koja kao da razumije zimski umor. Ne traži mnogo pažnje, ne voli često zalivanje i dobro podnosi slabije svjetlosne uslove. Njegovi sjajni, tamnozeleni listovi unose dozu elegancije u prostor, ali bez potrebe za stalnim održavanjem.

Zimi posebno dobro funkcioniše u dnevnim boravcima i radnim prostorima jer djeluje uredno i “stabilno”, čak i kada sve drugo izgleda pomalo uspavano.

Fikus gumijevac

Fikus elastica, poznat i kao gumijevac, jedna je od onih biljaka koje odmah mijenjaju atmosferu prostora. Njegovi veliki, mesnati listovi djeluju snažno i gotovo skulpturalno, zbog čega je idealan kao centralna biljka u dnevnom boravku. Zimi voli svjetlije mjesto, ali bez izravnog hladnog propuha.

Osim estetske vrijednosti, fikus elastica prostoru daje osjećaj topline i “živosti”, što je posebno važno u hladnijim mjesecima.

Aspidistra

Aspidistra je gotovo legendarna po svojoj izdržljivosti. Često se opisuje kao biljka koja preživljava i ondje gdje druge odustaju. Podnosi slabije svjetlo, neredovno zalijevanje i temperaturne promjene, što je čini savršenom za zimu.

Njeni dugi, tamnozeleni listovi djeluju smireno i nenametljivo, a prostoru daju osjećaj tihe postojanosti. Idealna je za hodnike, spavaće sobe ili kutke doma koji zimi dobivaju manje svjetla.

