Svaštara

Ove osobine muškaraca žene smatraju neodoljivim

7.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Muškarci se često pitaju šta to žene zaista privlači, a odgovor na ovo pitanje često je jednostavniji nego što se na prvi pogled čini. Iako je zgodan izgled važan, ono što zaista ostavlja utisak jesu karakter, pažnja i način na koji se muškarac ponaša prema drugima.

 Muškarac i žena - Blogspot.com

Također, male, iskrene geste i sposobnost da se bude podrška u pravom trenutku često su važnije od fizičke privlačnosti.Upravo te karakteristike stvaraju osjećaj sigurnosti, povjerenja i bliskosti, zbog čega žene cijene muškarce koji znaju kako da budu pažljivi i odgovorni.

Žene cijene muškarce koji su pažljivi i brižni. Nekoga ko će pružiti podršku kad je potrebna, zagrliti ih kada su uplašene, pitati kako im je dan prošao ili pomoći u situacijama kada je tuđe dijete ili životinja u nevolji. Brižnost je univerzalno privlačna osobina.

Izgled i urednost nisu sve, ali skladno odjevena osoba uvijek ostavlja dobar utisak. Žene primjećuju muškarce koji vode računa o higijeni, garderobi i ličnom izgledu, te koji uvijek mirisom i stilom odaju urednost i pažnju prema sebi.

Muškarci koji prepoznaju svoje slabosti i rade na sebi djeluju privlačno. Žene cijene promišljene partnere koji teže da budu najbolja verzija sebe i koji ulažu trud u lični razvoj.

Kada žele podijeliti svoja osjećanja ili probleme, žene traže partnera koji će ih saslušati, a ne prekidati, savjetovati ili odmah pokušati riješiti situaciju. Sposobnost slušanja i empatija čini muškarca poželjnim.

Iako žene ne traže potvrdu svoje ljepote, cijene komplimente i priznanje za male promjene u izgledu. Iskrenost i pažnja u riječima i djelima jačaju privlačnost, dok lažno laskanje ili nedosljednost smanjuju povjerenje.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh