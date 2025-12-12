Svaštara

Ove tri navike zimi narušavaju zdravlje: Većina nije svjesna koliko su opasne

2.7K  
Objavljeno prije 9 minuta

Zimsko razdoblje donosi zahlađenje, kraće dane i više boravka u zatvorenim prostorima, a stručnjaci upozoravaju da upravo takve okolnosti pogoduju razvoju navika koje naizgled djeluju bezopasno, ali mogu ozbiljno utjecati na zdravlje.

 Zima - Pixnio

Zagrijavanje prostorija

U hladnijem dijelu godine posebnu pažnju treba posvetiti načinu zagrijavanja prostorija, količini prirodnog svjetla kojoj smo izloženi te načinu na koji pristupamo fizičkim aktivnostima.

Na prvom mjestu upozorenja nalazi se korištenje prijenosnih grijalica u prostorijama bez adekvatnog protoka svježeg zraka. U takvim uvjetima može doći do opasnog nakupljanja ugljen monoksida. Trovanja ugljen monoksidom najčešća su tokom zimskih mjeseci, posebno kada se koriste plinske grijalice, roštilji, peći ili motori u zatvorenim prostorima.
Nedostatak dnevnog svjetla

Druga navika odnosi se na premalo izlaganja prirodnom svjetlu, što je u zimskim mjesecima gotovo neizbježno. Smanjena količina svjetla može dovesti do pada razine serotonina, hormona koji utiče na dobro raspoloženje, te poremetiti lučenje melatonina, što rezultira umorom, pospanošću i slabijom koncentracijom.
Vježbanje bez zagrijavanja

Treća rizična navika odnosi se na fizičku aktivnost bez prethodnog zagrijavanja. Zbog hladnog vremena mišići i zglobovi sporije reaguju, pa ljudi često podcijene napor koji stvarno ulažu. Aktivnosti poput čišćenja snijega mogu biti izuzetno opterećujuće za srce i krvne žile, a stručnjaci navode da su u medicinskoj praksi poznati slučajevi moždanog ili srčanog udara nakon takvih naglih napora, prenosi AVaz.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh