Ove tri navike zimi narušavaju zdravlje: Većina nije svjesna koliko su opasne

Zagrijavanje prostorija

U hladnijem dijelu godine posebnu pažnju treba posvetiti načinu zagrijavanja prostorija, količini prirodnog svjetla kojoj smo izloženi te načinu na koji pristupamo fizičkim aktivnostima.

Na prvom mjestu upozorenja nalazi se korištenje prijenosnih grijalica u prostorijama bez adekvatnog protoka svježeg zraka. U takvim uvjetima može doći do opasnog nakupljanja ugljen monoksida. Trovanja ugljen monoksidom najčešća su tokom zimskih mjeseci, posebno kada se koriste plinske grijalice, roštilji, peći ili motori u zatvorenim prostorima.

Nedostatak dnevnog svjetla

Druga navika odnosi se na premalo izlaganja prirodnom svjetlu, što je u zimskim mjesecima gotovo neizbježno. Smanjena količina svjetla može dovesti do pada razine serotonina, hormona koji utiče na dobro raspoloženje, te poremetiti lučenje melatonina, što rezultira umorom, pospanošću i slabijom koncentracijom.

Vježbanje bez zagrijavanja

Treća rizična navika odnosi se na fizičku aktivnost bez prethodnog zagrijavanja. Zbog hladnog vremena mišići i zglobovi sporije reaguju, pa ljudi često podcijene napor koji stvarno ulažu. Aktivnosti poput čišćenja snijega mogu biti izuzetno opterećujuće za srce i krvne žile, a stručnjaci navode da su u medicinskoj praksi poznati slučajevi moždanog ili srčanog udara nakon takvih naglih napora, prenosi AVaz.

