Ljubavni horoskop: Šta svaki znak želi od svog partnera?

Dok jedni traže stabilnost i bezbjednost, drugi traže uzbuđenje, inspiracijom ili dubokom emocionalnom povezanošću.
U nastavku imate pregled onoga što svaki znak Zodijaka najčešće traži u romantičnom partneru.
Ovan
Ovnovi traže partnera koji ih može pratiti u energiji, dinamici i ambiciji.
Privlače ih oni koji su hrabri, direktni i spremni na avanture. U ljubavi najviše cijene spontanost, iskrenost i osobu koja zna držati korak sa njihovim intenzitetom.
Bik
Bikovi traže partnera koji donosi stabilnost, mir i sigurnost. Važna im je odanost i osjećaj da mogu nekome potpuno vjerovati.
U romantičnoj vezi vole toplinu, nježnost i sklad, a najviše ih privlači osoba koja cijeni rutinu, udobnost i zajedničke trenutke opuštanja.
Blizanci
Blizanci traže partnera koji je komunikativan, otvoren i zanimljiv.
Privlače ih oni sa kojima mogu razgovarati satima, istraživati nove teme i zabavljati se.
U ljubavi cijene slobodu, fleksibilnost i partnera koji razumije njihovu potrebu za promjenama.
Rak
Rakovi traže partnera koji je emotivan, nježan i pouzdan. U ljubavi priželjkuju osjećaj doma, sigurnosti i bliskosti.
Privlače ih oni koji su brižni i spremni graditi duboku emocionalnu vezu zasnovanu na povjerenju i razumijevanju.
Lav
Lavovi traže partnera koji cijeni njihovu toplinu, kreativnost i harizmu.
Privlače ih ljudi koji iskazuju osjećaje velikim gestama, ali i uz koje se osjećaju posebno.
U vezi žele odanost, divljenje i partnera koji se ne boji pokazati ljubav.
Djevica
Djevice traže partnera koji je pouzdan, praktičan i stabilan. U ljubavi cijene iskrenost, dosljednost i jasnu komunikaciju.
Privlače ih osobe koje im pružaju sigurnost, ali i one koje ih potiču na rast, uz puno strpljenja i razumijevanja.
Vaga
Vage traže partnera koji donosi ravnotežu, sklad i estetiku u njihov život.
Privlače ih kulturni, ljubazni i emocionalno inteligentni ljudi. U vezi žele mir, razumijevanje i partnera s kojim mogu graditi odnos pun poštovanja i uzajamne podrške.
Škorpija
Škorpije traže partnera koji je intenzivan, iskren i emocionalno dubok.
Privlače ih oni koji se ne boje ranjivosti i strasti. U ljubavi žele odanost, povjerenje i vezu koja se zasniva na snažnoj emocionalnoj i fizičkoj povezanosti.
Strijelac
Strijelci traže partnera koji je slobodan, otvorenog uma i spreman na avanture.
Privlače ih oni koji dijele njihov optimizam, znatiželju i želju za istraživanjem.
U vezi cijene nezavisnost, spontanost i partnera sa kojim nikad nije dosadno.
Jarac
Jarčevi traže partnera koji je stabilan, zreo i usmjeren na ciljeve. U ljubavi žele pouzdanost, odanost i sigurnost.
Privlače ih partneri koji im pokazuju da su spremni graditi ozbiljnu, dugotrajnu vezu temeljenu na međusobnom povjerenju i poštovanju.
Vodolija
Vodolije traže partnera koji je originalan, otvorenog uma i sklon nekonvencionalnom razmišljanju.
Privlače ih ljudi sa kojima mogu dijeliti ideje, vizije i neobične perspektive.
U ljubavi cijene slobodu, autentičnost i partnerski odnos zasnovan na intelektualnom povezivanju.
Ribe
Ribe traže partnera koji je emotivan, saosjećajan i intuitivan. Privlače ih oni koji razumiju njihov nježan unutarnji svijet.
U vezi žele romantiku, duhovnu bliskost i partnera koji može pružiti toplinu, podršku i duboku emocionalnu povezanost, prenosi Index.