Orić: Budete li branili nastupe svima koji su se slikali sa mnom ostaćete bez estrade

Objavljeno prije 52 minute

Naser Orić ponovo se oglasio na svom Instagram profilu reagirajući na komentare i zabrane nastupa koje su uslijedile nakon što se u javnosti pojavila njegova fotografija s Acom Lukasom.

U objavi je poručio:

“Ako, u manjem bh. entitetu, budete zabranjivali koncerte svim pjevačima i pjevačicama iz Srbije koji su se družili i slikali sa Naserom Orićem, ostaćete bez ‘estradnih umetnika/ca’. Šta vam je.”

Podsjećamo, nakon što je fotografija Ace Lukasa u društvu Nasera Orića dospjela u medije, uslijedile su burne reakcije.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oštro je kritikovao Lukasa, navodeći da je time “duboko povrijedio narod u Republici Srpskoj” i poručio da je pjevač “izgubio kredibilitet za svaki budući nastup u tom entitetu”,pišu Vijesti

Nadugo nakon toga, otkazan je nastup Ace Lukasa na Jahorini naredne subote na otvorenju skijaške sezone.


