Ovo su diskretni signali da žena želi odnos sa muškarcem

Bilo da ste tek nekoliko puta izašli ili ste u vezi već godinama, ženama nije uvijek prijatno da kažu da bi se s vama upustile u seksualne odnose.

I nije to zato što vas se stidi ili joj je neprijatno, nego jednostavno žene žele da budu pristojne i ne žele da muškarac pomisli nešto ružno o njima.

Iako to skrivaju, postoje brojni znakovi kojima žene zapravo odaju da bi s vama završile u krevetu.

Njene ruke

Ako ruke drži čvrsto uz svoje tijelo sigurno joj nije do seksa. Ali ako vas češka, mazi po vratu, drži za ruku, neprestano dodiruje, znači da slobodno možete krenuti u akciju.

Ubrzano diše

Kada se osoba uzbudi, disanje postaje brže i teže. Otkucaji srca se povećavaju, a organima je potrebno više kiseonika. Ako primijetite jedan od tih signala, ne ustručavajte se da je odvedete u spavaću sobu.

Pokreti kukova

Ako se ljubite i osjećate da ona neprestano pomjera kukove, sigurno bi otišla korak dalje s vama. Ako i dođe do seksa, pratite njene pokrete kukova, sinhronizujte se i nezaboravni vrhunac vam je oboma zagarantovan, prenosi Superžena.

