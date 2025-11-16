Dugo niste imali odnose? Evo kako to utječe na vas

Annabelle Knight, stručnjakinja za seks i veze u kompaniji Lovehoney, navodi da apstiniranje može imati emocionalne koristi.

“Celibat vam može dati prostor da se ponovo povežete sa svojim tijelom i svojim granicama te da shvatite šta zapravo želite od intimnosti. Za mnoge ljude, ovo je vrijeme ponovnog otkrivanja – fokusiranja na brigu o sebi, samopouzdanje i zadovoljstvo u drugim oblicima – od samostalnog istraživanja do emocionalne povezanosti. Potrebe i vremenski okviri svakoga su različiti, a periodi celibata mogu biti zaista pozitivni za neke ljude”, rekla je za Metro.co.uk.

Ipak, nije sve pozitivno. Ljekarka Bhavini Shah je za spomenuti medij navela da žene mogu imati vaginalnu suhoću povezanu sa suzdržavanjem od intimnosti, što može učiniti penetraciju neugodnijom kada ponovo imate seks nakon pauze.

“Ovo može dovesti do stanja poznatog kao dispareunija, gdje žene mogu osjećati bol neposredno prije, tokom ili nakon seksa. Dispareuniju mogu uzrokovati i neka druga stanja – od hormonalnih promjena i menopauze do spolno prenosivih infekcija i infekcija urinarnog trakta”, rekla je.

Kada je riječ o muškarcima, spontane ili noćne erekcije su potpuno normalne i dešavaju se bez obzira da li ste seksualno aktivni ili ne.

“Tokom celibata, oni zapravo mogu biti umirujući znak da sve funkcioniše kako treba. Nisu nužno povezani sa seksualnom frustracijom ili nezadovoljenom željom. Oni su samo fiziološki proces sličan istezanju mišića nakon dugog dana”, objasnila je.

Možda pretpostavljate da ćete stalno biti uzbuđeni ako dugo niste imali seks, ali zapravo može suprotno.

“Možda ćete primijetiti niži libido ako niste seksualno aktivni ili vam se želja može javljati u intervalima”, rekla je i dodala da seks zapravo nije ono što pokreće vaš libido.

Faktori poput raspoloženja, osjećaja prijatnosti u vlastitom tijelu, zadovoljstva vezom pa čak i to koliko se sigurno ili opušteno osjećate, mogu utjecati na vaš libido – često više nego posljednji put kada ste imali seks.

“Za neke ljude, periodi celibata mogu zapravo donijeti veću svjesnost o tome šta pokreće ili potiskuje njihovu želju, jer se svjesnije prilagođavaju tim emocionalnim i fizičkim signalima. Možete biti u celibatu godinama, a i dalje osjećati iznenadne nalete želje jer su vaš mozak i tijelo programirani da reaguju na stimulaciju, fantaziju i emocionalne signale”, ispričala je.

Apstiniranje od seksa može dobro utjecati na vaš imunološki sistem. Knight kaže da ovo omogućava vašem tijelu i umu da se ponovo uravnoteže. Smanjuje se nivo stimulacije, kvalitetno se odmarate, a mentalnu i emocionalnu energiju usmjeravate negdje drugo, npr. na posao ili hobi, prneosi Klix.

