Evo zašto nikada ne biste trebali peškire sušiti na radijatoru

Jedan od čestih načina da se ubrza sušenje jeste prebacivanje mokrih peškira preko radijatora. Iako se ovo može činiti praktičnim rješenjem, stručnjaci upozoravaju na nekoliko ozbiljnih problema.

Prvo, peškiri prekriveni radijatorom mogu otežati pravilnu distribuciju toplote u prostoriji. Radijatori zagrijavaju prostor konvekcijom, kruženjem toplog zraka, ali kada su prekriveni materijalom, protok vazduha se smanjuje. To znači da radijator mora jače raditi da bi prostorija bila topla, što povećava potrošnju energije i račune za grijanje.

Drugo, postoji i rizik od požara, posebno kod akumulacionih grijalica. Pregrijavanje usljed pokrivanja vlažnim ili zapaljivim materijalima može izazvati neželjene posljedice.

Osim ekonomskih i sigurnosnih aspekata, sušenje peškira na radijatoru može utjecati i na zdravlje ukućana. Vlaga koja isparava iz mokrog veša povećava rizik od pojave buđi i grinje u zatvorenom prostoru, a loša ventilacija može izazvati respiratorne probleme poput bronhitisa ili alergija. Istraživanja pokazuju da sušenje veša u zatvorenom tokom zime može povećati vlažnost u domu za čak 30 posto.

Ako nemate mašinu za sušenje, sigurnija alternativa je sušenje peškira u dobro provjetrenoj prostoriji. Preporučuje se otvaranje prozora kako bi višak vlage izašao i zatvaranje sobnih vrata da se vlaga ne širi po cijelom domu. Dodatno, korisno je razmisliti o kupovini odvlaživača zraka, ali i jednostavni trikovi, poput postavljanja peškira na rešetke ili stalke za sušenje, mogu pomoći da prostor ostane suh i zdrav, prenosi Avaz.

