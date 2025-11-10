Koje stvari nikada ne biste trebali ostavljati u kupatilu

Na prvom mjestu su lijekovi i vitamini. Tuširanje čini prostor previše vlažnim i vrućim da bi se oni mogli tamo sigurno čuvati. Umjesto toga, sve lijekove i vitamine stavite na hladno i suho mjesto i pobrinite se da ih djeca i kućni ljubimci ne mogu dohvatiti.

Mnogi ljudi se vole kupati dok slušaju muziku pa u kupatilo ponesu zvučnik. No, ovo može predstavljati opasnost od strujnog udara i požara.

Pored navedenog, izbjegavajte čuvanje proizvoda s retinolom i vitaminom C u kupatilu. Puni su osjetljivih sastojaka koji se mogu degradirati kako se temperatura u kupatilu povećava.

Kupatilo nije sigurno mjesto ni za odlaganje aerosolnih proizvoda – dezodoransa, lakova za kosu i sredstava za čišćenje. Visoke temperature mogu uzrokovati deformaciju, curenje ili čak eksploziju aerosolnih proizvoda.

Ova prostorija nije idealna za držanje parfema. Oni sadrže alkohol (etanol) i eterična ulja koja mogu isparavati i razgrađivati ​​se. Najbolje je da ih odlažete u ladicama, dalje od direktne svjetlosti i toplote.

Vremenom, vlaga i voda iz tuša mogu uzrokovati stvaranje bakterija na brijačima. Da biste to spriječili, brijače držite na suhom mjestu, dalje od pare.

Iako vam se može činiti kao dobra ideja, nemojte ostavljati šminku u kupatilu. Ako se nalaze u vlažnom prostoru, doći će do stvaranja bakterija, što može iziritirati vašu kožu.

Nemojte držati nakit u kupaonici dugo vremena. Vlaga može dovesti do ozbiljnih oštećenja, od tamnjenja metala do oštećenja kopči. prenosi Klix.

