Maldivi uveli zabranu pušenja za rođene nakon 2007.

Ovaj potez, koji je ranije ove godine pokrenuo predsjednik Mohamed Muizzu, a koji je na snazi od 1. novembra, ima za cilj “zaštititi javno zdravlje i promovisati generaciju bez duhana”, navelo je ministarstvo.

“Prema novoj odredbi, pojedincima rođenima 1. januara 2007. ili kasnije zabranjeno je kupovati, koristiti ili im se prodavati duhanske proizvode unutar Maldiva”, dodaje se u saopćenju. “Zabrana se odnosi na sve oblike duhana, a trgovci su dužni provjeriti dob prije prodaje.”

Zabrana se također primjenjuje na posjetioce ove nacije, koju čini 1.191 koraljni otočić rasprostranjen na oko 800 kilometara preko ekvatora i poznat po luksuznom turizmu. Uz to, Ministarstvo je saopćilo da ostaje na snazi i sveobuhvatna zabrana uvoza, prodaje, distribucije i korištenja elektroničkih cigareta i proizvoda za vaping, koja se odnosi na sve pojedince bez obzira na dob, prenosiIndex

Za kršenje zakona predviđene su visoke novčane kazne. Prodaja duhanskih proizvoda maloljetnoj osobi kažnjavat će se s 50.000 rufija (3.200 dolara), dok kazna za korištenje uređaja za vaping iznosi 5.000 rufija (320 dolara)

Slična generacijska zabrana predložena je i u Velikoj Britaniji, no još uvijek prolazi kroz zakonodavni proces.

Sa druge strane, Novi Zeland – prva zemlja koja je donijela takav zakon – ukinuo ga je u novembru 2023., manje od godinu dana nakon što je uveden

