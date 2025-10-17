Znate li sa kakvim ženama muškarci varaju supruge?

Ženstvenost u tom slučaju podrazumijeva punije obraze, manju vilicu, tanak struk i obline, što oni podsvjesno povezuju s mladošću, zdravljem i vjernošću.

Takav nježniji izgled povezan je s većim nivoom estrogena, ženskog polnog hormona, što u muškarčevim očima naglašava reproduktivnost žene.

S druge strane, zanimljivo je da su prema nekim starijim istraživanjima žene te koje biraju muškarce muževnijih crta lica za afere.

Teško je reći zašto je to tako i zašto uopće dolazi do preljube, ali očigledno je da je jedan od razloga to što muškarci dugoročne partnerke biraju po nekim drugim kriterijumima, a za aferu žele seksepilnu ženu sa oblinama.

Osim toga, pokazalo se da su atraktivni i muževni muškarci skloniji aferama i često su u crvenom – zato ozbiljno razmislite hoćete li odoljeti njihovom šarmu, prenosi Avaz.

