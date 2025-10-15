Neki znakovi u sebi nose tihu tugu koju rijetko ko primijeti

Na prvi pogled djeluju smireno, nasmijano i snažno, ali iza njihove vanjske mirnoće često se krije duboka tuga. Ne traže sažaljenje i ne dijele je s drugima, jer vjeruju da bi time nekome postali teret. No njihova tuga, iako skrivena, čini ih plemenitima, suosjećajnima i ljudima s najdubljim razumijevanjem za tuđu bol, piše index.

Ribe osjećaju više nego većina ljudi. One doživljavaju svijet kroz emocije, i tuđa sreća ili nesreća lako ih dotakne. Njihova tuga često proizlazi iz razočaranja u ljude – ne zato što su ih povrijedili, nego zato što su očekivale više iskrenosti i topline. Ipak, Ribe nikada ne prestaju vjerovati u dobrotu.

Rak teško pokazuje koliko ga nešto boli. Uvijek je tu za druge, ali rijetko tko vidi koliko mu samom ponekad treba podrška. Kad ostane sam, suočava se s emocijama koje skuplja tjednima. Njegova tuga tiha je, ali duboka, i često ga potiče da bude još brižniji prema drugima.

Djevica svoju tugu skriva iza kontrole i racionalnosti. Umjesto da pokaže emocije, ona ih analizira i pokušava razumjeti. No ispod te logike često se krije nježnost i želja da sve bude u redu, iako zna da ne može popraviti baš sve.

Tiha tuga ovih znakova ne čini ih slabima. Naprotiv, ona ih oblikuje u ljude koji vole dublje i razumiju više nego što će ikad priznati.

