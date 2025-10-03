Stručnjaci upozoravaju: Ni slučajno ne otvarajte prozore nakon tuširanja

Prema savjetima stručnjaka, hladan vanjski zrak koji ulazi u kupatilo nakon tuširanja može se miješati s toplim i vlažnim zrakom iznutra, što ubrzava kondenzaciju na površinama poput pločica, ogledala i plafona. Upravo ta vlaga stvara idealne uslove za razvoj crne buđi.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je stalna vlažnost glavni uzrok nastanka buđi, a kupatilo, s obzirom na često povišenu vlagu, predstavlja posebno rizično mjesto. Vlažnost nakon tuširanja može dostići i do 90 posto, posebno u manjim prostorijama s lošom ventilacijom. Ako se ta vlaga ne ukloni na vrijeme, buđ se može pojaviti već nakon 24 do 48 sati.

Sam Tamlyn, naglašava da otvaranje prozora može ometati rad ventilatora i stvoriti promahu koja raspršuje vlagu umjesto da je uklanja. Umjesto toga, preporučuje se osloniti na ventilator, brisanje površina nakon korištenja i pravilno održavanje prostora. Ključ za sprječavanje buđi, kako ističe, leži u razumijevanju pravilne ventilacije.

Stručnjaci savjetuju i dodatne metode za sprječavanje nakupljanja vlage: korištenje pjene za brijanje na ogledalima kako bi se spriječilo magljenje, postavljanje podnog grijanja koje smanjuje kondenzaciju na hladnim pločicama, te redovno brisanje zidova i površina nakon tuširanja. Posebnu pažnju treba obratiti na ćoškove i fuge gdje se buđ najčešće pojavljuje.

Također se preporučuje korištenje sredstva za upijanje vlage, poput silika gela ili kalcijum-hlorida, što je korisno rješenje za manje ili loše ventilirane kupatila. Uključivanje ventilatora prije tuširanja i njegovo ostavljanje da radi još najmanje 30 minuta nakon završetka dodatno smanjuje rizik od stvaranja buđi u domu, prenosi radiosarajevo.

