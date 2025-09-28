ROMSKI HOROSKOP ZA LISTOPAD/OKTOBAR 2025.: Ovaj znak dobit će ključ za nove početke, a njih očekuje financijsko iznenađenje!

Bodeži će u listopadu/oktobru otkriti novu moć – umjesto da probijaju prepreke silom, naučit će ih zaobilaziti s lakoćom. To je velika lekcija koju donosi ovaj mjesec. Do 10.10. otkrit ćete jednu važnu tajnu – i to bez vašeg svjesnog truda. Samo promatrajte – sudbina će sama skinuti veo s onoga što je bilo skriveno. Za Kotače, listopad/oktobar donosi obrate i dinamiku. Najznačajniji trenutak očekuje vas 19.10. – tada se može pojaviti iznenadna prilika, prijedlog za putovanje ili nova suradnja. Nećete imati vremena za dugo razmišljanje – potrebno je reagirati brzo i s povjerenjem.

Romski horoskop se ističe nevjerojatnom preciznošću predviđanja. U romskom horoskopu, kao i u nama poznatom astrološkom, postoji 12 znakova Zodijaka. Samo se datumi rođenja svake konstelacije razlikuju za nekoliko dana naprijed-natrag.

Evo što svaki znak čeka u listopadu/oktobru.

Kalež (21.01. – 19.02.)

Za Kaleže, listopad/oktobar je poput tihe pripovijesti prirode. Već u prvim danima naići ćete na znak koji će vas usmjeriti. To može biti rečenica prolaznika, simbol na ulici ili neočekivan susret – ništa nije slučajno.

Od 10. do 15.10. posebno obratite pažnju na razgovore koji vam se čine usputnima. U njima će se skrivati sjeme budućih mogućnosti.

Nakon 20.10., dopustite životu da vas nosi – poput lista kojeg rijeka vodi bez otpora. Nećete morati forsirati događaje jer će se okolnosti same slagati.

Vaša najveća mudrost ovog mjeseca leži u strpljenju i povjerenju u prirodni tijek. Ako pokušate ubrzati stvari, mogli biste se umoriti, ali ako se prepustite, otkrit ćete da se put iscrtava pred vama sam od sebe.

Kapuljača (20.02. – 21.03.)

Za Kapuljače listopad/oktobar donosi povratak davno izgubljenog osjećaja magije. Mnogi od vas mogli bi se iznenaditi kada osjete da vam se vraća ono zanosno povjerenje u čuda života.

Oko 11.10. se primirite i poslušajte svoje duhovne vodiče – oni će vam otkriti odgovor na pitanje koje vas već dugo muči.

Nakon 18.10. oslonite se na intuiciju. Ona će vam pokazati put, čak i ako izgleda nelogično. Možda ćete osjetiti potrebu za naglom promjenom ili neočekivanom odlukom – vjerujte toj iskri.

Upravo u toj iracionalnoj hrabrosti skriva se vaša snaga. Jesen će vam pokazati da nije uvijek važno znati kamo idete; dovoljno je vjerovati unutarnjem kompasu.

Bodež (21.03. – 20.04.)

Bodeži će u listopadu/oktobru otkriti novu moć – umjesto da probijaju prepreke silom, naučit će ih zaobilaziti s lakoćom. To je velika lekcija koju donosi ovaj mjesec.

Do 10.10. otkrit ćete jednu važnu tajnu, i to bez vašeg svjesnog truda. Samo promatrajte – sudbina će sama skinuti veo s onoga što je bilo skriveno.

Krajem mjeseca očekujte simbolični ključ. On ne mora biti stvaran predmet – to može biti ideja, rečenica, spoznaja – ali nosit će sa sobom moć oslobođenja.

To je trenutak kada ćete otvoriti vrata kaveza u kojem ste se dugo držali. Nakon toga, osjećat ćete se lakše, slobodnije i spremno zakoračiti u nove prilike.

Vijenac (21.04. – 20.05.)

Za Vijence, listopad/oktobar će biti vrijeme znakova koji dolaze kroz simbole i sitnice.

Tijekom opadajućeg Mjeseca, od 8. do 20.10., obratite pažnju na melodije koje čujete ili slučajne riječi koje vam netko uputi. Upravo tada mogli biste dobiti poruku koja sve stavlja na svoje mjesto.

Oko 13.10. zaželite želju dok gledate svoj odraz u vodi. Krugovi na površini otkrit će vam odgovor – što se pojavi u njima ostvarit će se prije nego što zima stisne svoj ledeni zagrljaj.

Nakon 20., budite spremni darovati nešto od srca. Taj čin neće proći nezapaženo – život će vam uzvratiti podrškom na način koji niste očekivali.

Svijećnjak (21.05. – 20.06.)

Svijećnjaci će u listopadu/oktobru osjetiti unutarnju vatru koja ne samo da osvjetljava njihov put, nego otvara i skrivena vrata. Od 22.10., u rastućoj fazi Mjeseca, vaša intuicija postaje najpouzdaniji vodič.

Pod punim mjesecom, 7.10., napravite mali ritual – zapalite svijeću i gledajte u njezin plamen dok se oči ne umore.

Ono što vam se pojavi u mraku kad ih zatvorite bit će ključ vaših nadolazećih uspjeha.

Oko 12.10. izbjegavajte jarka svjetla i gužve; prava otkrića čekaju vas u polumraku, možda kroz osmijeh stranca ili nejasan nagovještaj.

Kotač (21.06. – 21.07.)

Za Kotače, listopad/oktobar donosi obrate i dinamiku. Najznačajniji trenutak očekuje vas 19.10. – tada se može pojaviti iznenadna prilika, prijedlog za putovanje ili nova suradnja.

Nećete imati vremena za dugo razmišljanje – potrebno je reagirati brzo i s povjerenjem.

Od 15. do 20.10. budite posebno fleksibilni. Tvrdoglavost bi mogla srušiti planove na kojima radite, dok će otvorenost donijeti uspjeh.

Na kraju mjeseca, intuicija će vam pokazati bolje rješenje od bilo koje logike – vjerujte svom unutarnjem osjećaju jer on vidi širu sliku.

Zvijezda (22.07. – 22.08.)

Zvijezdama listopad/oktobar donosi blistavost i prepoznatljivost. Od 5. do 9.10. očekujte snažan val kreativnosti – možda ćete dobiti pohvalu ili priznanje koje će vam vratiti samopouzdanje.

Ovo je razdoblje u kojem će vaše ideje zablistati, a ljudi će ih primijetiti.

Između 14. i 17.10. najbolje je vrijeme da završite sve što je na čekanju i postavite temelje za buduće projekte.

Nakon 25. listopada/oktobra, pronađite mir u jednostavnim stvarima – šetnje prirodom, obiteljski trenuci i mala zadovoljstva donijet će vam unutarnji balans koji je u ovom razdoblju zlata vrijedan.

Zvono (23.08. – 22.09.)

Zvona će u listopadu/oktobru imati razgovor koji će odjeknuti daleko – između 5. i 9.10. riječi koje čujete ili izgovorite imat će moć da promijene vašu percepciju.

To neće biti obično čavrljanje, već nešto što će dotaknuti duboke slojeve vašeg života.

Od 14. do 17.10. ne slušajte samo ono što se kaže, nego i tišinu između riječi. Ona krije istine koje nitko ne želi izgovoriti naglas.

Nakon 25.10., pronađite trenutke samoće i mirnoće. Upravo u tišini mjeseca otkrit ćete vlastite misli koje su dugo bile potisnute.

Kovanica (23.09. – 22.10.)

Za Kovanice, listopad/oktobar će biti mjesec financijskih spoznaja.

Od 3. do 7.10. možete naići na iznenadni novčani nalaz – možda davno zaboravljenu ušteđevinu ili novu ponudu koja vam donosi sigurnost.

No, između 11. i 14.10. budite posebno oprezni. Preveliko povjerenje u tuđa obećanja ili brzopleto trošenje mogu vam stvoriti probleme.

Nakon 20.10. najbolje je ulagati u sebe – svaka nova vještina ili znanje koje steknete sada, kasnije će vam se višestruko isplatiti.

Dugi bodež (23.10. – 21.11.)

Listopad/oktobar za Dugi bodež donosi pročišćenje. Od 5. do 9.10. vaša osjetila će postati izuzetno oštra – prepoznat ćete laž odmah, poput hladnog daha vjetra na koži.

Nakon 25.10. vrijeme je da završite s onim što vas sputava.

Možda ćete prekinuti staru vezu, ostaviti iza sebe neko prijateljstvo ili zatvoriti poslovno poglavlje.

Iako to može biti emotivno teško, upravo će ta odluka otvoriti prostor za novi rast.

Sjekira (22.11. – 21.12.)

Za Sjekire, listopad/oktobar je test unutarnje otpornosti.

Od 8. do 12. promatrajte prirodu, posebno ptice – njihovo ponašanje moglo bi vam otkriti znakove promjena koje dolaze.

Oko 18.10. pokažite strpljenje. Iako ćete možda htjeti brzo donijeti odluku, isplati se pričekati i sagledati širu sliku.

Nakon 23., mir će vam donijeti male stvari – razgovor s voljenom osobom, tiha večer ili jednostavan trenutak zahvalnosti.

Potkova (22.12. – 20.01.)

Potkove u listopadu/oktobru očekuje zaštita i osjećaj stabilnosti. Između 5. i 9.10. iznenadit će vas podrška koja dolazi neočekivano – možda od starog prijatelja, možda od potpune neznanke osobe.

Sredinom mjeseca, 15.10., poslušajte savjete starijih. Njihovo iskustvo i mudrost mogu vas zaštititi od nepotrebnih pogrešaka.

Nakon 20., posvetite pažnju svom domu.

Čak i mala promjena u prostoru ili ritual čišćenja unijet će u vaš život mir i osjećaj sigurnosti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

