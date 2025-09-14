Jeste li se ikada zapitali: Čemu služe dvije tipke na vodokotliću?

Naime, takozvani “dual flush” sistem, koji bi trebao štedjeti vodu, mnogima u BiH, ali i šire izaziva konfuziju. Korisnici Reddit foruma “British Problems” nedavno su se upustili u raspravu pokušavajući dokučiti šta zapravo znači veliko, a šta malo dugme.

Jedni tvrde da je “malo za malu nuždu, veliko za veliku”, dok drugi misle da treba pritisnuti oba za “veliko” ispiranje. Neki korisnici su otišli korak dalje i doslovno rastavili svoj WC kako bi razumjeli mehanizam. Zaključak? Ne postoji univerzalno pravilo, sve zavisi od modela i načina na koji su dugmad povezana s mehanizmom za ispiranje.

Prema riječima jednog vodoinstalatera, dugmad se mogu vrlo lako zamijeniti prilikom montaže, pa tako ponekad veće dugme pokreće manji mlaz vode i obrnuto. Kod modela gdje je malo dugme uvučeno unutar velikog, najčešće malo dugme aktivira “pola” ispiranja, dok se samo veliko koristi za “puno” ispiranje. Kod modela s dvije odvojene tipke, manja je obično za štedljivo ispiranje.

Iako može djelovati kao sitnica, pravilna upotreba ovih dugmadi može donijeti značajnu uštedu na računima za vodu. Prema vodiču kompanije Victorian Plumbing, korištenjem polovičnog ispiranja koristi se samo 3 litra vode, u poređenju sa standardnih 6 litara kod punog ispiranja. To znači da svako pravilno korištenje funkcije može smanjiti ukupnu potrošnju vode u domaćinstvu.

Zanimljivo je da WC školjka troši najviše vode u prosječnom domaćinstvu. Stoga, pametno korištenje “dual flush” sistema nije samo ekološki odgovorno, već i finansijski isplativo. Sljedeći put kada pritisnete dugme na vodokotliću, razmislite, znate li zaista koje dugme pritišćete i koliko vas to zapravo košta? prenosi Radiosarajevo.ba

