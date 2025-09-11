90% muškaraca će ostaviti svoju ženu zbog ove 1 stvari

Ja sam dijete razvedenih roditelja, i dobro znam da su zavjeti više nada nego neraskidivo obećanje

Nemojte me pogrešno shvatiti: Iako sam odrasla kao katolkinja, više ne vjerujem da će nas Bog kazniti zato što smo odustali. Ne mislim da je razvod grijeh, sramota niti moralni pad. Zapravo, vjerujem da razvod spašava živote — doslovno.

Ipak, kada se radi o meni, iskreno se nadam da ću prekinuti taj ciklus. Mnogo sam istraživala i išla na terapiju da bih bila sigurna da neću ponoviti greške svojih roditelja.

Od početka 2025. godine, otprilike 40% brakova završava razvodom.

Dobra vijest?

Taj broj tehnički je u padu. Danas parovi pažljivije biraju partnere, duže čekaju prije nego što stupe u brak i daju prednost obrazovanju i karijeri prije tradicije. Zbog toga su moderni brakovi statistički stabilniji.

Loša vijest?

Ispostavlja se da „u dobru i u zlu“ ne znači mnogo — posebno kada se radi o ženama.

Studije otkrile uznemirujući razlog zašto muževi ostavljaju svoje žene

Jedna nedavna studija objavljena u časopisu The Journal of Marriage and Family pratila je više od 25.000 heteroseksualnih parova tokom 18 godina. Istraživači su otkrili sljedeće: kada bi se muž razbolio, par je uglavnom ostajao zajedno.

Ali kada bi se žena razboljela, brak bi se češće raspao.

I nije to slučajnost. Još 2009. godine, časopis Cancer objavio je istraživanje koje je pokazalo značajnu rodnu razliku u stopi napuštanja partnera tokom terminalnih bolesti. Kada bi muškarcima dijagnosticirali tumor na mozgu ili multiplu sklerozu, stopa razvoda nije se mijenjala. Kada bi istu dijagnozu dobile žene, njihovi muževi bi ih napuštali sedam puta češće.

Zašto?

Prema socijalnoj psihologinji Belli DePaulo (Psychology Today), razlog leži u fizičkoj nemogućnosti žene da brine o partneru, dok partner ne pokazuje spremnost da preuzme ulogu njegovatelja.

„Kada je žena bila ozbiljno ograničena u svojoj sposobnosti da obavlja svakodnevne zadatke, a njen muž nije, vjerovatnoća razvoda je bila znatno veća. Ali ako bi situacija bila obrnuta, i muškarac imao ozbiljna ograničenja, brak je uglavnom opstajao.“

Drugim riječima, manje se radi o bolesti, a više o rodnim ulogama i očekivanjima.

“Ne mogu da te gledam kako umireš” – viralna ispovijest sa TikToka

Ovog ljeta, žena po imenu Mari postala je viralna na Redditu i TikToku kada je objavila da joj je dijagnosticiran tumor na mozgu. Njen muž je:

-prekinuo brak porukom,

-ispraznio sve zajedničke račune,

-i nestao kada je saznao da je ona bolesna.

U poruci joj je napisao:

“Teško mi je. Ne mogu te gledati kako umireš. Osjećam se usamljeno. Osjećam se zarobljeno. Moja mama, moj terapeut i prijatelji kažu da je ovo najbolja odluka. Uložio sam mnogo tokom tvog liječenja, ali sada ulažem u svoju budućnost. Žao mi je što umireš, ali ne mogu više biti dio toga. Molim te, ne mrzi me. Budi sretna što ja mogu živjeti za nas oboje.”

Kao novinarka, svjesna sam da ne treba slijepo vjerovati svakoj objavi na internetu — ali komentari su bili šokantni:

“Na fakultetu za medicinske sestre nas uče da se pripremimo za emocionalnu podršku pacijenticama jer muškarci često napuštaju bolesne žene.”

“Pitajte doktore na onkologiji. Pitajte medicinske sestre na intenzivnoj. Svi će vam reći isto.”

I na desetine žena je u komentarima dijelilo slična iskustva:

“Moj muž je rekao: ‘Više nisi zabavna’ kad sam zadobila povrede u saobraćajnoj nesreći.”

“Moj otac nije uradio ništa za moju mamu kad je imala rak. 41 godina braka, a ostala je sama.”

Zašto brakovi pucaju kada se žene razbole

Iako žene danas čine gotovo polovinu radne snage, još uvijek obavljaju većinu kućanskih poslova.

Većina žena danas:

-radi puno radno vrijeme,

-kuha,

-čisti,

-odgaja djecu,

-i brine o partneru.

Studije također pokazuju da su žene češće one koje brinu o bolesnim članovima porodice — uključujući i muževe.

Sociolog Alex Broom, direktor Centra za zdrava društva u Sydneyu, rekao je:

“Žene snose najveći teret brige za druge. Ipak, muškarci često nisu sposobni pružiti istu podršku ženama — bilo tokom bolesti ili na kraju života.”

Naravno, ne ponašaju se svi muškarci isto. Ali ovo se dešava dovoljno često da bude zabrinjavajuće.

A šta je s tim da žene najčešće pokreću razvod?

Tačno: 70% razvoda danas pokreću žene.

Razlozi?

Advokati za razvode navode:

-nepravedna raspodjela obaveza,

-emocionalna iscrpljenost,

-i činjenicu da mnogi muškarci očekuju od žena da budu kuharice, čistačice, dadilje i terapeuti — bez da i sami išta nude zauzvrat.

Ali ovdje postoje dvije ključne razlike:

Žene najčešće pokreću razvod tek nakon što su godinama pokušavale spasiti brak – terapijom, razgovorima i kompromisima.

Žene obično traže podršku od zdravog partnera – ne traže da ih bolesni muškarci njeguju. Samo žele partnera koji ih vidi i cijeni.

Zaključak?

Mnogi muškarci nemaju problem da godinama uživaju u bezuslovnoj podršci svojih žena.

Ali kada se uloge promijene, i žena više ne može biti sve što je bila — kuharica, njegovateljica, emocionalni oslonac — neki muškarci više ne vide razlog da ostanu.

Autorica teksta: Marija Kasano

