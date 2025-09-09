Marihuana može da utiče na plodnost, otkrivaju stručnjaci

Viši nivoi THC-a – hemikalije u marihuani koja proizvodi euforični osećaj – povezani su sa promjenama u načinu sazrijevanja jajnih ćelija i mogućim povećanjem hromozomskih malformacija, prema studiji objavljenoj u utorak u časopisu Nature Communications, prenosi CNN.

„Rezultati ove studije su zabrinjavajući i ističu važnost opreznog pristupa upotrebi kanabisa prilikom planiranja začeća“, rekla je akušer dr Džejmi Lo, vanredni profesor akušerstva, ginekologije i urologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta za zdravlje i nauku Oregona u Portlandu, u emailu.

Ona nije bila uključena u studiju.

Upotreba marihuane tokom trudnoće je u porastu.

Junska studija je pokazala da se samoprijavljena upotreba kanabisa među trudnicama u Sjedinjenim Državama u posljednjih nekoliko mjeseci više nego utrostručila od 2002. do 2020. godine.

Brojne studije su povezale upotrebu marihuane tokom trudnoće sa autizmom, lošim razvojem fetusa, malom težinom novorođenčadi pri rođenju, prevremenim porođajima, pa čak i smrću.

Nova studija je „nov pristup rješavanju ključne praznine u znanju“, rekla je Lo, koja proučava marihuanu i plodnost.

Brojne studije su ispitivale kako marihuana može uticati na spermu, ali do sada nijedna nije ispitivala uticaj marihuane na jajnu ćeliju i folikul jajnika, rekla je ona.

Folikul je mala, tečnošću ispunjena kesica u jajniku koja sadrži jednu neoplođenu jajnu ćeliju. Tokom menstrualnog ciklusa žene, hormoni pokreću lanac događaja koji pomažu oocitu da razdvoji hromozome kako bi bio spreman za oplodnju spermatozoidima.

Viši nivoi THC-a izgleda da utiču na ovaj proces, rekla je vodeća autorka studije Sintija Duval, koja je sprovela studiju dok je bila postdoktorski istraživač na Univerzitetu u Torontu.

Međutim, studija može pokazati samo povezanost, a ne direktan uzrok i posledicu, rekla je Duval.

„Ovo je hipoteza i posljednje što bih željela je da javnost ovo pročita i da se uplaši. Potrebno je više studija kako bi se potvrdili naši nalazi i utvrdilo kako ili čak da li promjene koje smo primijetili utiču na reprodukciju”, dodala je, prenosi N1.

“Viši nivoi THC-a su najštetniji”

Istraživači su analizirali više od 1.000 uzoraka tečnosti od jajnika pacijenata koji su se liječili neplodnost.

Oociti iz grupe od 62 pacijentkinje koje su bile pozitivne na THC upoređeni su sa odgovarajućom kontrolnom grupom gdje nije bila uočena upotreba kanabisa.

Prva grupa, gdje je detektovan THC, bila je povezana sa povećanom stopom sazrijevanja oocita i manjim brojem embriona sa ispravnim brojem hromozoma, otkrio je studijski tim.

Na prvi pogled, veća stopa sazrijevanja može djelovati pozitivno, ali prebrz razvoj može stvoriti probleme sa načinom na koji se oociti pripremaju za reprodukciju, rekla je Duval.

„Hromozomima je potrebno vrijeme kako bi bili spremni za oplodnju spermom i stvaranje zdravih embriona. Dakle, da, imamo više oocita koji su zreli, ali po koju cijenu ako nemaju pravi broj hromozoma?”, kazala je.

Drugi dio studije ispitivao je izuzetno nezrele oocite in vitro, što znači u epruveti u laboratoriji. Oocite su donirale žene koje su se podvrgavale lječenju neplodnosti i nisu bile pogodne za upotrebu, rekla je Duval.

Kada su bili izloženi THC-u 24 sata u Petrijevoj šolji, nezreli oociti koji su primali veće nivoe THC-a imali su više izmjenjenih vretena – struktura koje pomažu hromozomima da se pravilno razdvoje – što može dovesti do neuspjeha u embrionalnom razvoju.

„Sa ovim informacijama, ovi pacijenti mogu razmotriti smanjenje količine kanabisa koju koriste kako bi ublažili negativne posljedice po svoje bebe.“

“Jačina THC-a nije uvijek očigledna”

Jačina THC-a se učetvorostručila između 1995. i 2022. godine i sada je još veća, prema Nacionalnom institutu za zloupotrebu droga.

“Veće koncentracije THC-a povezane su sa većom vjerovatnoćom da upotreba kanabisa preraste u zdravstvene probleme”, navodi Institut na svojoj veb stranici.

Stručnjaci se plaše da ovaj opasni porast jačine možda nije jasan potrošačima.

