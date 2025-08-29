Jedna greška s utičnicama može vas skupo koštati: Može dovesti do razornih posljedica

Iako električna energija u modernim domovima olakšava svakodnevni život i omogućava funkcionisanje brojnih uređaja, sigurnost ovisi o pravilnom održavanju i redovnoj provjeri instalacija. Kada je riječ o sigurnosti vašeg doma, i najmanji električni propust može izazvati razorne posljedice.

Prema riječima Jamesa Harrisona, direktora kompanije Fusion Electrical, jednostavna greška s utičnicom često prođe nezapaženo, ali vlasnike kuća može koštati hiljade eura, piše Daily Express. „Mnogi ljudi ne shvataju da nepravilno instalirane ili neispravne utičnice predstavljaju veliki rizik od požara. Ne radi se samo o neposrednoj opasnosti, već i o finansijskim posljedicama štete koju uzrokuju električni požari“, objasnio je. Jedan od najčešćih problema s kojima se susreće jeste korištenje jeftinih, neregulisanih utičnica.

„Vlasnici kuća ponekad pokušavaju uštedjeti kupovinom niskokvalitetnih elemenata koji ne zadovoljavaju standarde. Takvi proizvodi brzo otkazuju, izazivajući kratke spojeve, pregrijavanje, a u najgorem slučaju i požare“, upozorio je Harrison. Međutim, naglasio je i da visokokvalitetne utičnice mogu biti opasne ako nisu pravilno instalirane. „Labava ožičenja i loši spojevi su tihi i podmukli rizici. Oni stvaraju toplinu i iskrice koje se mogu brzo proširiti, posebno u starijim kućama“, dodao je.

Finansijske posljedice mogu biti jednako ozbiljne kao i sigurnosni rizici. „Ako se požar poveže s neispravnim ožičenjem ili necertificiranim radovima, osiguravajuće kuće mogu odbiti isplatiti odštetu. To vlasnika doma ostavlja odgovornim za troškove popravki koji mogu dosegnuti i desetine hiljada eura“, objasnio je stručnjak.

Kako bi se rizik sveo na minimum, Harrison preporučuje redovne provjere utičnica, posebno u objektima starijim od 20 godina. Znakovi upozorenja uključuju tragove paljevine, treperenje svjetala, zujanje ili miris sagorjele plastike. „Ako primijetite bilo šta od ovoga, odmah pozovite kvalifikovanog električara“, savjetuje.

Za sve koji planiraju renovirati dom, Harrison naglašava da električna sigurnost mora biti prioritet. „Uvijek pitajte svog električara koje proizvode koristi. Ulaganje malo više novca u certificirane utičnice i profesionalnu ugradnju mala je cijena za sigurnost i mir“, zaključio je, prenosi Novi.

