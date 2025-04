Tri horoskopska znaka koja najteže podnose kritiku

Primanje kritike nikada nije lako, ali neki ljudi je ipak doživljavaju osobnije i burnije od drugih. Dok neki znakovi prihvaćaju povratne informacije kao priliku za rast, drugi ih shvaćaju kao napad na svoju vrijednost i teško se nose s osjećajem da nisu savršeni. Prema astrologiji, određeni znakovi imaju posebno osjetljivo samopoštovanje i izraženu potrebu za priznanjem, što im otežava da kritiku dožive kao nešto konstruktivno.

U nastavku su tri horoskopska znaka koji se, prema zvijezdama, najteže nose s kritikom – čak i kad je izrečena s najboljim namjerama.

Lav

Lavovi imaju snažnu potrebu za odobravanjem i često ulažu puno truda u to kako ih drugi doživljavaju. Kada netko kritizira njihov rad, ideju ili ponašanje, to doživljavaju kao osobni napad, čak i kad to nije namjera. Iza njihove samouvjerene vanjštine krije se osjetljiv ego koji lako reagira na sve što ugrožava njihov osjećaj dostojanstva. Umjesto da odmah prihvate sugestiju, Lavovi će se prvo braniti ili uvrijediti. Treba im vremena da prerade kritiku i razmisle o njoj bez osjećaja povrijeđenosti.

Rak

Rakovi su emotivni i duboko povezani sa svime što rade, pa svaku primjedbu često shvaćaju previše osobno. Kada im netko uputi kritiku, teško im je odvojiti konkretan komentar od osjećaja odbacivanja. Umjesto da analiziraju poruku, fokusiraju se na ton, izraz lica ili način na koji je kritika izrečena. Njihova osjetljivost dolazi iz želje da budu voljeni i cijenjeni, pa im svaka negativna opaska zvuči kao da nisu dovoljni. S vremenom mogu naučiti kako filtrirati kritiku, ali u početku će je gotovo uvijek emotivno doživjeti.

Škorpion

Iako se čine snažni i nedodirljivi, Škorpioni izuzetno teško podnose osjećaj da im netko ukazuje na slabost ili pogrešku. Kritiku često interpretiraju kao pokušaj ugrožavanja njihove kontrole i autoriteta, zbog čega brzo prelaze u obrambeni ili osvetoljubiv stav. Umjesto da priznaju propust, radije će tražiti skrivene motive iza komentara koji su dobili. Njihova potreba za unutarnjom snagom i samostalnošću otežava im prihvaćanje sugestija, pogotovo ako dolaze od ljudi kojima ne vjeruju potpuno. Tek kada osjete sigurnost i poštovanje u odnosu, mogu otvoriti prostor za tuđe mišljenje, piše index.

