Najtužniji horoskopski znakovi: Ko u horoskopu najviše pati?

Neki ljudi kroz život prolaze lepršavo, bez puno razmišljanja o prošlosti ili emocijama. A onda su tu oni drugi. Oni kojima suze dođu lakše nego kiša u listopadu, koji i najmanju sitnicu doživljavaju kao tragediju epskih razmjera. Njihov život nije obična priča – to je prava emotivna sapunica s tisuću epizoda tuge, nostalgije i melankolije, piše index.

Rak

Ako postoji znak koji može zaplakati zbog pjesme na radiju, starog plišanog medvjedića ili slučajnog pogleda prolaznika, to je Rak. Ovi emotivni lunarni stanovnici ne samo da osjećaju sve – oni osjećaju dublje, jače i intenzivnije od bilo koga drugog. Njihov zaštitni znak? Neizdrživa nostalgija. Rakovi žive u prošlosti više nego u sadašnjosti, pa često možete čuti rečenice poput: “Sjećaš se kad smo prije deset godina išli na more i pojeli one savršene palačinke? Nikad više neće biti tako dobro”.

Ribe

Ribe su znak koji nikada nije u potpunosti ovdje – uvijek su negdje između stvarnosti i svoje emotivne galaksije. Dok drugi ljudi vide kišu, Ribe vide poetsku metaforu o prolaznosti života. Njihov svijet je obojen melankolijom, a srce im je ogromno i često ranjivo. Ako vidite nekoga kako sjedi pored prozora dok kiša pada, sigurno je Riba. Njihova emocija je toliko jaka da mogu zaplakati na reklamu za mačju hranu jer ih podsjeti na djetinjstvo i posjet baki.

Jarac

Na prvi pogled, Jarci su hladni, ozbiljni i fokusirani samo na uspjeh. No, ono što mnogi ne znaju jest da ispod njihove čelične vanjštine leži tuga koju sami sebi nameću. Jarci su svoji najgori kritičari – nikada nisu dovoljno uspješni, dovoljno bogati, dovoljno zadovoljni. Njihov unutarnji monolog zvuči otprilike ovako: “Trebam raditi više. Nisam dovoljno postigao/la. Morao/la sam to bolje napraviti. Kad uspijem, onda ću biti sretan/a… valjda”. Za njih je sreća nešto što dolazi tek nakon što su sve obavili, ali njihov posao nikad ne završava.

