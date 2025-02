Da li biste trebali piti vodu koja je stajala tokom noći

Iako je uglavnom odgovor potvrdan, morali biste uzeti u obzir neke stvari prije nego što se odlučite popiti ovu mlaku vodu. Naime, vodu iz čaše najbolje je popiti što prije.

Ipak, to ima manje veze sa sigurnošću, a više s kvalitetom. S izuzetkom infuzirane vode, ona ne sadrži ništa što bi se pokvarilo, niti je vjerovatno da će se bakterije u velikoj mjeri razmnožiti preko noći, što znači da ispijanje ostataka vode neće biti toliko štetno za vaše zdravlje, prenosi Klix.

Međutim, moglo bi biti štetno za vaše okusne pupoljke. Budući da je voda poznata po tome što upija arome, na okus se može značajno utjecati, naročito kada se zagrije na sobnoj temperaturi i arome se pojačaju.

Ipak, voda također može imati takoreći ustajali okus i manje zbog niza hemijskih reakcija. Kada čaša vode satima stoji nepoklopljena, njen sastav će se donekle promijeniti.

Nakon nekoliko sati, voda će apsorbirati ugljični dioksid iz zraka, pokrećući reakciju koja dovodi do pada pH vrijednosti i daje tekućini kiselkast miris. Osim toga, sve dodane hemikalije u čaši vode iz slavine, poput hlora gorkog okusa, također se mogu raspršiti tokom vremena, što dodatno utječe na okus.

Iako će ostavljanje čaše vode vani preko noći definitivno utjecati na okus, vrijedno je napomenuti da, budući da nije sva voda izvorno ili obrađena na isti način, promjene okusa mogu biti izraženije u određenim vrstama vode.

U svakom slučaju, sve dok se slažete s malom razlikom u okusu, pijenje vode koja je “prenoćila”, bilo da je riječ o vodi iz slavine, mineralnoj ili pročišćenoj, sve opcije su pogodne.

Međutim, postoji još jedan faktor prije nego što se odlučite za gutljaj, a to je način skladištenja. S obzirom na to da su čaše za vodu nepokrivene posude, to može dovesti do gomile krhotina, čestica prašine, a potencijalno čak i kukaca. Zbog toga se predlaže da dobro pogledate šta se nalazi u vašoj čaši prije nego što počnete piti vodu.

Facebook komentari