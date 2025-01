Koliko često sretni parovi imaju intimne odnose?

Studija objavljena u časopisu Social Psychological and Personality Science pokazala je da su parovi koji imaju seks barem jednom sedmično zadovoljniji svojom vezom od onih koji to čine rjeđe.

Međutim, učestalost veća od jednom sedmično nije nužno dovela do dodatnog povećanja zadovoljstva. Ovo sugeriše da kvalitet odnosa i seksualnih susreta ima veći uticaj na sreću parova nego sama učestalost.

Kada dolazi do zasićenja?

Profesor Brajan Džori (Brayan Jory) sa Beri koledža ističe da faktori kao što su način života, urođeni seksualni nagon, zdravlje i kvalitet ljubavnog odnosa značajno utiču na učestalost seksualnih odnosa.

On napominje da oko druge ili treće godine veze može doći do “seksualne zasićenosti”, što je normalno i ne bi trebalo da bude razlog za zabrinutost. Parovi koji to prepoznaju i prilagode se mogu održati zadovoljavajući seksualni život.

Savjetnik za parove Rafi Bilek ističe važnost komunikacije među partnerima. Prema njegovim riječima, parovi često greše pokušavajući da se uklope u neku normu kako bi bili zadovoljni seksualnim životom, ali je zapravo važno šta im odgovara. Otvoreni razgovori o željama i potrebama su ključni za održavanje zdrave i zadovoljavajuće veze.

Na kraju krajeva, ne postoji “tačna” ili “normalna” učestalost odnosa koja bi garantovala sreću u vezi. Svaki par treba da pronađe svoj ritam koji mu odgovara, uzimajući u obzir međusobne želje, potrebe i okolnosti.

Fokusiranje na kvalitet veze, otvorenu komunikaciju i emocionalnu vezu često je važnije od učestalosti seksualnih susreta.

Kako poboljšati svoj seksualni život?

Poboljšanje vašeg seksualnog života može biti ključno za jačanje vaše emocionalne veze i zadovoljstva u vezi. Evo nekoliko savjeta zasnovanih na preporukama stručnjaka i istraživanju:

1. Otvorena komunikacija

Razgovor o željama, očekivanjima i zabrinutostima ključan je za poboljšanje vašeg seksualnog života. Prema terapeutu Rafi Bileku, otvorena komunikacija o potrebama stvara sigurnije i intimnije okruženje.

Savjet: Razgovarajte o svojim željama u opuštenoj atmosferi, van spavaće sobe, kako biste smanjili pritisak.

2. Nađite vremena za intimnost

Zauzet raspored i svakodnevni stres mogu uticati na vaš seksualni život. Zakazivanje vremena za intimnost može pomoći parovima da ostanu povezani.

Primjer: Odredite “večer za izlazak” ili večer samo za vas dvoje, bez ometanja.

3. Fokusirajte se na emocionalnu vezu

Istraživanja pokazuju da je emocionalna povezanost važna za kvalitet seksualnog života. Seksualni terapeut Emili Nagoski (Emily) ističe da osjećaj povezanosti podstiče želju.

Savjet: Njegujte male gestove pažnje, kao što su zagrljaji, poljupci ili komplimenti, koji produbljuju emocionalnu bliskost.

4. Eksperimentišite i budite kreativni

Uvođenje novih stvari u spavaću sobu, poput zajedničkog istraživanja fantazija, može razbiti rutinu i povećati uzbuđenje.

Ideje: Isprobajte novu atmosferu, kao što su svijeće ili aromatična ulja, ili istražite nove načine dodira koji rade za oboje.

5. Rad na fizičkom i psihičkom zdravlju

Dobar seksualni život često je povezan sa dobrim zdravljem. Vježbanje, pravilna ishrana i smanjenje stresa doprinose boljoj cirkulaciji, povećanju energije i samopouzdanju.

Savjet: Vježbajte aktivnosti koje smanjuju stres, kao što su joga ili meditacija, i dovoljno spavajte,piše Avaz

6. Zaustavite mjerenje frekvencije

Stručnjaci naglašavaju da nije ključno koliko često imate veze, već da li ste oboje zadovoljni. Fokusirajte se na kvalitet, a ne na kvantitet.

Primjer: Umjesto da brinete o “broju”, fokusirajte se na to kako se osjećate tokom i nakon intimnih trenutaka.

7. Potražite stručnu pomoć ako je potrebno

Ako problemi u vašem seksualnom životu traju duže ili izazivaju frustraciju, razgovor sa seksualnim terapeutom može pomoći.

Napomena: Prema dr. Sju Džonson (Syu Johnson), mnogi parovi se osjećaju bolje nakon samo nekoliko zajedničkih terapijskih sesija, prenosi Superžena.

