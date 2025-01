NUMEROLOŠKA PROGNOZA ZA FEBRUAR – Dobar mjesec za dvojke, kod jedinica moguć raskid veze

JEDINICA

Ovo je dobar mjesec za preuzimanje novih poslove. Za mnoge u vašoj okolini ćete biti nedokučivi, a za sebe veoma praktični. Energiju ćete usmjeravati na konkretne probleme, nećete okolišati, ići ćete pravo ka cilju a bićete rukovođeni intuicijom. Odlčan mjesec za one koji žele da započnu privatan biznis, da se oprobaju u poslu koji možda neće biti tako obećavajući, moguće da se radi o poslu s nekretninama, nekoj uslužnoj delatnosti ali vi ćete uneti lični pečat, mnogo kreativne energije i mnogo originalnosti u ono što radite i doživećete uspjeh. Vi koji ste uvek otvoreni i srdačni postaćete mnogo tajanstveniji. Muškarci će biti izuzetno osetljivi, žene će pokazati smisao za biznis, a jaka intuicija će ih voditi u dobrom pravcu. Moguć je prekid emotivne veze i ulazak u novu strastvenu vezu sa nekim na koga nećete moći uvijek da se oslonite.

DVOJKA

Naporan mjesec, kako za žene, tako i za muškarce. Pazite da ne trošite novac na nešto što vam nije potrebno. Bićete pod velikim uticajem članova porodice. Muškarci će biti pod uticajem žene, devojke, sestre, majke, žene će takođe tražiti uporište u druženju sa ženama. Povodljivost i tvrdoglavost mogu doneti probleme. Mnogi će rešavati probleme koji se odnose na nasledstvo, na novac, na status, želeće da započnu privatan biznis. Ovo bi mogao biti mjesec velikih dobitaka. Igrajte igre na sreću, možete dobiti poveće iznose.

TROJKA

Vrlo dinamičan mjesec pun raznih obrta. Potreba za avanturama biće veoma naglašena, vaša nemirna priroda na momente će želeti da se smiri u nekoj sadržajnoj vezi pa je moguća romansa sa stabilnom ličnosti. Problem može predstavljati razdvojenost jer osoba koja će vam se svideti možda neće biti iz vašeg mesta, države, možda će morati često da putuje, što vam nikako neće odgovarati, osim ako ne odete negde na duže. Inostranstvo se pojavljuje kao realno rešenje za mnoge probleme, kako porodične, emotivne tako i za finansijske. Trgovina, stručno usavršavanje, marketing, bavljenje naukom, putovanja u inostranstvo donose satisfakciju. Na originalan način ćete pristupiti rešavanju problema, bavićete se proučavanjem alternativnih oblika lečenja, planiraćete započinjanje privatnog biznisa.

ČETVORKA

Za vas je ovo veoma naporan mjesec, za mnoge nećete imati strpljenja, možete biti skloni usamljenosti i imaćete potrebu da stavite tačku na jedan period koji nije bio ni približno tako uspešan kako ste očekivali. Stambeni prostor, nekretnine, krediti i finansijska situaicja postaju za vas izazovi. Mnogo toga je ostalo nerešeno i ako ne budete spremni na kompromis, nećete uspeti da izađete iz problma. Starije osobe, bilo da su članovi porodice, kolege, prijatelji će vam pomagati i davati konkretne savete koje nećete rado prihatati. Povremeno ćete biti veoma impulsivni i skloni da donosite drastične odluke kako po pitanju posla, porodičnog života tako i u ljubavi.

PETICA

Spremite se za napore, pred vama je naporan mesec. Vaša sloboda će biti ograničena sa više strana, a mnogo obaveza će vas činiti često neraspoloženim. Nepredviđeni troškovi u vezi sa nekim problemima koji mogu iskrsnuti u vezi sa domom takođe vas mogu prilično nervirati. Možete se na momente osećati pomalo prevarenim u svojim očekivanjima i imate šanse da lako rešite probleme ako se oslonite na savete starijih žena, intuitivnih, saosećajnih koje uvek imaju vremena za vas. Ako ste muškarac, ovo nije period u kome treba da isprobavate vaše zavodničke veštine, čak i ako budete uspješni u osvajanju osobe koje vam se dopadne, bićete često u konfliktuzbog sukoba mišljenja.

ŠESTICA

Čekaju vas mnoga iznenađenja. Radićete vredno i bićete predani svom poslu ne sanjajući da su mogući raznorazni obrti na poslu. Po principu da svako zlo ima svoje dobro, jedna vrata se mogu za vas vrlo dramatično zatvoriti a druga otvoriti i to može biti ono na šta ste dugo čekali. Ako ste slobodni, najvjerovantije ulazite u vezu koja će biti prilično turbulentna, ali puna iskrenih emocija. Pokušaćete da budete tajanstveni, ali vam to neće poći za rukom. Vaša saosećajna priroda doći će do izražaja u vezi sa nekim ko je vaša sušta suprotnost. Čuvajte se sebičnih osoba nemojte podlegati njihovom šarmu da ne biste doživeli razočarenje. Ne trošite novac na nepotrebne kupovine.

SEDMICA

Vas malo ko zaista poznaje jer i pored mnogo priče malo kažete, a ono što o sebi ne kažete najviše vas tišti. Ovog meseca možete biti suočeni sa fantomima prošlosti u toj meri da nećete umeti da se snađete iako ćete pokušati da mislite na svoje potrebe i svoje interese, preovladaće osećaj dužnosti. Neka veoma stresna situacija može prouzrokovati konflikt sa osobama za koje ste emotivno vezani. Mnogi će misliti da ste previše strogi, hladni i distancirani a to će biti samo ljuštura u koju se zatvarate da ne biste bili povređeni. Pitanje nekretnina ili stambenog prostora postaje za vas veoma bitno. U ljubavi ste potpuno nepredvidivi, a u poslu vrlo odlučni i principijelni.

OSMICA

Oprečne sile utiču na vas. S jedne strane postoji jaka želja za novim doživljajima, uzbuđenjima, novim poslom, većom zaradom, a s druge strane imaćete potrebu za sigurnošću, emotivnom i finansijskom. Bićete ipak skloni rizicima i mogući su neočekivani dobici.Ako vaš posao podrazumeva kraća putovanja, bićete u prilici da doživite flert, romansu ili poznanstvo koje može u potpunosti okupirati vašu pažnju. Ako ste u stalnoj vezi ili braku, bićete spremni na odluke u afektu što može dovesti do velike krize u odnosu sa partnerom. Budite oprezni u poslovanju sa osobama koje se bave sumnjivim poslovima ili prema kojima ste s razlogom nepovjerljivi.

DEVETKA

Jedan od stresnijih mjeseci, posbno ako u svom datumu rođenja imate dosta neparnih brojeva. Dužnost, obaveze prema porodici i prevelika očekivanja od vas mogu vas uvesti u stanje stresa. Imaćete osjećaj da vas ograničavaju sa svim strana. Imaćete potrebu za putovanjima, ali ćete morati da ih odložite ili svedete na mininum. Ako u vašem datumu rođenja preovladavaju parni brojevi, bićete skloni ka mirnijem načinu života, ako ste slobodni, želećete da uđete u brak. Moguće je da ćete započeti privatan biznis sa nekim u koga možete imati veliko poverenje. Finansijska situacija se poboljšava zahvaljujući podršci osoba koje vas vole i koje vas nikada nisu izneverile, piše naj žena.

