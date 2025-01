Šta je osnovni san i da li ga imamo dovoljno?

Ako još uvek niste pronašli savršenu formulu za kvalitetan san, možda bi bilo korisno da se upoznate sa fazama spavanja kako biste otkrili gde grešite.

Jedna od najvažnijih faza na koju treba obratiti pažnju je duboki san, koji obuhvata prve tri faze ciklusa spavanja. Bez dovoljno dubokog sna, vaš san neće imati pravu vrednost. Šta zapravo podrazumevamo pod osnovnim snom? Osnovni san odnosi se na prve tri faze ciklusa spavanja:

Prva faza: faza prelaska u san, kada se polako uvodimo u zemlju snova.

Druga faza: faza u kojoj se sve više odvajamo od stvarnog sveta i pripremamo se za dubok san.

Treća faza: duboki san. U ovoj fazi počinju da se dešavaju važni procesi, poput oporavka mišića i jačanja imunog sistema.

Četvrta faza: REM san, faza u kojoj sanjamo, koja se ne smatra delom dubokog sna.

Ciklus spavanja se ponavlja nekoliko puta tokom noći — idealno četiri do šest puta. Drugim rečima, osnovni san obuhvata sve faze spavanja pre nego što pređemo u fazu REM sna. Iako stručnjaci za spavanje preporučuju pun ciklus sna koji prolazi kroz sve četiri faze, prve tri faze spavanja su ključne za normalno funkcionisanje tokom dana.

Zašto je osnovni san toliko važan?

Duboki san je esencijalan deo ciklusa spavanja, jer je upravo tada naše telo u fazi oporavka od prethodnog dana. Ova faza pomaže da se probudimo fizički podmlađeni, jer doprinosi budnosti, raspoloženju, regulaciji hormona i zdravoj imunološkoj funkciji. Bez dovoljno osnovnog sna, postaje gotovo nemoguće normalno funkcionisati sledećeg dana. Ako je san narušen, telo neće imati priliku da iskoristi lekovite prednosti dubokog sna, upozoravaju stručnjaci.

Ovo može značiti da telo neće imati vremena da se regeneriše, što može dovesti do brojnih fizičkih i mentalnih problema. U početku ćete možda primetiti da izgledate manje sveže, sa tamnim krugovima ispod očiju, bledim tenom i upaljenom kožom — svi ovi simptomi pokazuju da telu nije omogućeno da se oporavi. Ako se problem nastavi, mogu se pojaviti i ozbiljniji simptomi, poput lošeg raspoloženja, otežane koncentracije, niskog libida, pa čak i povećanja telesne težine, dijabetesa, slabog imuniteta i hormonalnih problema, tvrde stručnjaci.

Koliko sati osnovnog sna nam je potrebno?

U prvom ciklusu, dubok san je obično kraći — oko 10 do 25 minuta. Međutim, kako ciklus napreduje, vreme provedeno u dubokom snu postepeno se povećava. Tokom zdravog sna, koji traje od 7 do 9 sati, osnovni san bi trebao trajati oko 3 do 4 sata. Naravno, ovo je samo smernica. Količina sna koja vam je potrebna kako biste se osećali osveženi može varirati, zavisno od dužine vašeg spavačkog ciklusa, piše miss7.hr.

