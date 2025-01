Ovu su znakovi da vas suprug iskreno voli

Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u savjetovanju, istakna je dva ponašanja koja pokazuju da nas muškarac iskreno želi u svom životu.

“Sve je u primjećivanju sitnica koje on čini, a koje govore mnogo o njegovim osjećanjima prema vama”, rekla je za Hack Spirit.

Evo o kojim sitnicama je riječ.

1. Uvijek pronalazi vrijeme za vas

“Muškarac kojem je zaista stalo do vas, naći će vremena, bez obzira na to koliko je zauzet. Nije riječ o tome da ima vremena, već da ga napravi. To je istina koju sam naučila cijeniti i u vlastitim odnosima. Ako redovno nalazi načine kako provesti vrijeme s vama, to je jasan znak da cijeni vašu prisutnost u svom životu. Možda ima pretrpan raspored ili mnoge obaveze, ali pronaći će način za kvalitetno zajedničko vrijeme”, objašnjava savjetnica,pišu Nezavisne

Dodaje da nije riječ o velikim gestovima ili raskošnim izlascima. To može biti jednostavno brzo druženje uz kavu ili poziv na kraju dana. Ključ je u dosljednosti.

2. Poštuje vaše granice

Ako muškarac zaista želi biti s nama, poštovaće naše lične granice. Ovo je ključan aspekt svake zdrave veze, a često se zanemaruje, tvrdi savjetnica.

“Muškarac kojem je stalo do vas poštovaće vaše ‘ne’ i neće vas pokušavati prisiliti na nešto što vam nije prijatno. Razumjeće da vaše granice nisu prepreke, već važan dio onoga ko jeste. Obratite pažnju na to kako reagujea kada izrazite svoje granice. Poštuje li ih bez pitanja ili ih pokušava pregovarati ili odbaciti? Zapamtite, partner kojem je zaista stalo učiniće da se osjećate sigurno i ugodno u svakom trenutku. Jer, na kraju krajeva, poštovanje je temelj ljubavi”, zaključila je Fey.

