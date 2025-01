VELIKI SEDMIČNI HOROSKOP – Vage pazite kako trošite novac, Ribe privlače dobre stvari, Biku prijatno iznenađenje u ljubavi

OVAN

Posao

Povoljan vam je period. Tokom ove nedelje možete uspjeti da sklopite neki važan posao. Ostvarit ćete svoje ciljeve za koje se uporno zalažete i za koje radite, a ne može se reći da su vam napori bili zanemarljivi. Možete da očekujete da ćete generalno biti zadovoljni poslovnim okolnostima. Promjene se dešavaju u vašem radnom okruženju, ali konačni rezultat tih promjena vama definitivno ide u prilog. Možete da očekujete da ćete uspješno obaviti sve poslove koje imate. Sreća je na vašoj strani, ali dobre rezultate ne ostvarujete samo uz pomoć sreće, već zato što dobro znate šta radite i zato što ste postali pravi profesionalac u svom poslu. Možete dobiti ponudu o kojoj bite trebali razmisliti, nemojte je odbacivati. Mogu vas vrlo zainteresovati uslovi koji vam se nude. Iskoristite dobru nedelju koja je pred vama!

Ljubav

Na polju emocija vas očekuje dobra faza u kojoj ćete imati stabilno stanje sa voljenom osobom. Ako ste u braku ili vezi, svako od vas dvoje je posvećen svojim obavezama, svojim planovima, svakodnevnici i odnos vam zapada u blagu rutinu. Međutim, to sada ne smeta ni vama ni vašem partneru. Znate da možete da verujete jedno drugome i dobro se osjećate kada ste jedno pored drugoga. Očekuje vas period u kojem nećete imati veće promene u vašoj vezi. Ipak, imajte na umu da rutina prelazi u ućmalost, a kasnije u nezadovoljstvo. Ako ste slobodni, ova nedjelja nije povoljna za nova poznanstva, pa može da se desi da se malo dosađujete kada je u pitanju ljubav. Ako postoji osoba koja vam se dopada možete da je osvojite direktnim pristupom. Otvoreno ćete pokazati svoje interesovanje. Vi ionako ne volite da okolišate, piše naj žena.

Zdravlje

Povremeno možete očekivati manje probleme na polju zdravlja tokom ove nedelje. Očekuje vas period u kojem ćete biti skloni manjim poteškoćama. Moguće je da ćete imati pad imuniteta i da će zato za vas biti veoma važno da se maksimalno potrudite da živite zdravije, da unosite više vitamina kao i da više pazite na svoju ishranu. Posavetujte se sa lekarom ako smatrate da ne umete sami da bolje organizujete svoje navike. Odlazak kod nutricioniste na konsultaciju u vezi ishrane za vas može biti zaista koristan. Mogući su kod vas povremeno i manji problemi sa kičmom i leđima, pa se potrudite da i o tome povedete računa dodatno. Radite redovno vežbe istezanja, ne opterećujte se previše i ne dižite težak teret. Svakako se pre svih angažovanja posavetujte sa fizijatrom, koji će vam dati uputstva kako da se pravilno aktivirate.

Savjet

Vrlinu prati sreća.

BIK

Posao

Pred vama je nedjelja koja vam donosi dosta stresova i preokreta. Možete da očekujete da ćete na polju posla imati nova dešavanja. Neočekivano biste mogli negde da otputujete ili čak da dođete na ideju da date otkaz. Pred vama je period u kojem biste mogli da imate manje poteškoće kada je u pitanju poslovna stabilnost. Svakako je poželjno da sačuvate prisebnost, da ne podležete bilo kojoj vrsti provokacija. Neće vam biti lako da nađete stalan posao sada. Ako ste u potrazi za novim radnim mestom, imate daleko veće šanse da počnete da se bavite nekim honorarnim ili privremenim poslom. Manji rizici bi na ovom polju mogli da vam se isplate, imaćete mogućnost ostvarenja zarade kroz neke srećne okolnosti. Ipak, vaše ambicije su mnogo veće, pa ćete i dalje biti angažovani po pitanju pronalaženja posla. Vaša upornost će se isplatiti.

Ljubav

Kada je u pitanju ljubavno polje, možete da očekujete period u kojem ćete imati nova poznanstva. Jedna posebna i originalna osoba bi pogotovo mogla da privuče vašu pažnju. Sasvim se razlikuje od svoje okoline, što je za vas pravo osveženje. Nekako naglo, preko noći, može da dođe do zbližavanja. Sve ukazuje na to da ćete se iskreno zaljubiti, ali i da će emocije koje imate sa voljenom osobom biti maksimalno uzvraćene. Ako ste u dužoj vezi ili braku, moguća je burna nedjelja. Ovo je faza u kojoj ne podnosite monotoniju i spremni ste da pošto-poto pravite promene na ovom polju. Nakon burnih svađa sa partnerom je moguće pomirenje. Svakako da ne biste trebali odustati od svojih prvobitnih namera. Povoljan vam je period ako planirate dete, naredna faza bi mogla da vam donese lijepe vijesti na ovom polju! Puno iznenađenja je ispred vas!

Zdravlje

Na polju zdravlja vas očekuju promjene i nestabilno stanje. Pogotovo treba da vodite računa kada su u pitanju hormoni, sa kojima biste u većoj meri mogli da imate probleme. Očekuje vas faza koja će vam doneti nestabilno i nepredvidivo stanje. Moguće su komplikacije. Idite redovno kod lekara, slušajte savete koje dobijete od doktora i nemojte da budete neodgovorni prema sebi. Maksimalno se potrudite da izbegavate rizike svih vrsta, pa i rizike u saobraćaju. Mogući su problemi i sa grlom, štitnom žlezdom i vratnim predelom takođe. Očekuje vas period koji vam može doneti više različitih tegoba, pa je važno da na vreme posetite lekara radi detaljnije analize i pregleda. Dobićete odgovarajuću terapiju, koja bi trebala da vam sanira tegobe. Naravno i promjenljivo vrijeme utiče na vas, jer ste meteoropata.

Savjet

Blizak je bogovima onaj koga vodi razum, a ne bijes!

BLIZANCI

Posao

Povoljna je faza da ponovo isplanirate neke poslove i da ispravite greške koje ste ranije u svojim planovima pravili. Bićete smireniji i odgovorniji prema svemu što sada obavljate. Očekuje vas i dobra nedelja za mogućnost da obnovite neke kontakte ili da realizujete poslovne ideje i planove koje ste od ranije namjeravali da ostvarite. Možete da očekujete da ćete uspjeti da na ovom polju ostvarite pomak, uz pomoć saradnika, kolega ili nekog člana porodice sa kojim ste poslovno povezani. Ova nedelja vam može biti pogotovo povoljna ako se bavite privatnim poslom. Moguće je da ćete biti spremni na nove odluke koje će vam doneti stabilnost u poslu. Idete ka ozbiljnijim dogovorima na ovom polju. Ipak, nemojte podleći tuđem uticaju, niti sarađivati sa sumnjivim licima, jer se kasnije možete kajati. Oslonite se na svoju intuiciju.

Ljubav

Na polju ljubavi ste takođe spremni na promene. Očekuje vas period u kojem ćete se radovati novom susretu sa osobom koju već poznajete i sa kojim imate zanimljive uspomene iz prošlosti. Moguće je da se radi o nekome prema kome imate jaka osećanja i veliku bliskost,ali na neki način nedefinisan ili prijateljski odnos. Ovo je period u kojem ćete biti slobodniji i opušteniji, pa ćete nekako lakše pokazati svoja osećanja. Možete da se nadate pozitivnim preokretima ako ste u braku, sa voljenom osobom ćete naći zajednički jezik. Konačno ćete uspeti da ostvarite prijateljski odnos i otvorenu komunikaciju, biće vam lakše da razumete jedno drugo i bićete spremniji za kompromise na ovom polju. Uvek je potrebno razumevanje kako bi jedan odnos funkcionisao. Partner će se lako prilagoditi novim uslovima.

Zdravlje

Na polju zdravlja vas očekuje poboljšanje u odnosu na prethodni period. Možete da očekujete da ćete generalno biti zadovoljni svojim zdravstvenim stanjem. Imate sve više energije u ovoj fazi i spremni ste da se posvetite sebi, ali i onima koje volite. Vreme sa porodicom je za vas dragoceno i sada ćete zaista uživati negujući prave vrednosti. Očekuje vas faza u kojoj ćete uspeti da rešite tegobe iz prošlosti. Moguće je i mršavljenje ili ćete sada primetiti rezultate koje daje dijeta koju ste primenili ranije. U svakom slučaju, očekuje vas jako povoljan period u kojem na polju zdravlja ne biste trebali da imate veće brige. Osluškujte svoje tijelo, radite ono što vam prija. Uzimajte dovoljno tečnosti. Ali se potrudite i da što više boravite na svežem vazduhu. Pokušajte da odete na odmor, udaljite se od okoline.

Savjet

Mudrost nema alternativu!

RAK

Posao

Pred vama je nedelja u kojoj ćete na neki način imati potrebu da se pokažete kao da ste dominantni u poslu kojim se bavite. Možete da očekujete da će vam naredni period biti prilično konfuzan na polju posla, ali ako se budete potrudili da slušate svoju intuiciju, iz svega što se oko vas dešava ćete uspeti da izvučete važne pouke. Možete da se nadate da ćete u narednom periodu ostvariti važne poslovne dogovore. Mogući su i novi kontakti, poznanstva koja će vam biti takođe značajna na poslovnom polju, pre svega i zbog poboljšanja finansija. Očekuje vas faza koja može da donese i iznenadnu priliku za novu poslovnu edukaciju, obuku ili neki vid seminara, predavanja itd. U periodu ste kada želite da proširite svoje znanje, jer ste svesni da vam to može donijeti napredak u poslovima koje obavljate.

Ljubav

Kada je u pitanju ljubav, sada ne nalazite stabilnost baš lako. Moguće je da vam partner ne uliva poverenje. Često biste mogli da imate probleme u komunikaciji sa njim. Dosta toga vas opterećuje. Kontakti koje imate sa prijateljima ili poznanicima, vašem partneru iznenada mogu početi da smetaju. A vama prija više izlazak sa prijateljima, nego da slobodno vreme provodite sa partnerom. To je već jedan od znakova da gubite interesovanje. Generalno vas očekuje faza u kojoj ćete biti skloni svađama oko sitnica, ljubomore, nepoverenja, ali bez osnove. Moguće je da i vi postepeno gubite osećanja i da se na neki način hladite od osobe sa kojom ste u vezi. Ovo je faza u kojem vam može biti prilično teško da donesete konačnu odluku na ovom polju. U svakom slučaju nije vreme za odluke u afektu. Pustite da se malo prašina slegne, pa onda odlučujte.

Zdravlje

Na polju zdravlja vas očekuje nepovoljan period. Bićete skloni problemima. Ukoliko imate neke zdravstvene tegobe iz prethodnog perioda, u toku ove nedelje bi oni mogli da vam se inteziviraju i da se dodatno zakomplikuju. Ovo je period u kojem možete da imate uvećanje problema i pogoršanje stanja. Zato je važno da tokom ove nedelje maksimalno vodite računa o sebi, kao i da budete spremni na to da se na vreme posavetujete sa vašim lekarom povodom svega što vas muči. Ako niste skoro bili na redovnom pregledu, dolazi krajnje vreme za to. Pred vama je period u kojem ćete biti skloni brojnim problemima. A najviše vam se mogu aktivirati hronične tegobe iz prošlosti koje su vezane za stomak ili oči, a koje ste zanemarili u prethodnom periodu. Problem je u tome što ovo stanje može preći u hronično.

Savjet

Svaki čovjek neminovno postiže ono što je prema svom pravom nagonu prinuđen da traži.

LAV

Posao

Loša koncentracija tokom ove nedelje može da vas vodi ka pravljenju grešaka na poslovnom polju. Očekuje vas faza u kojoj ćete imati komplikacije. Nije vam povoljna nedelja za bilo kakav novi početak ili novi dogovor. Okolnosti u kojima se nalazite bi na neki način mogle da vam pomute sposobnost rasuđivanja i donošenja konačnih odluka. Bićete skloni greškama, zaboravni. Ukoliko treba da donesete važnu odluku, posavetujete se sa bliskim, poverljivim saradnicima, koji mogu preuzeti na sebe, privremeno, tu odgovornost. Sada nije vreme za sumnje, jer je interes firme u pitanju. Pazite da ne izgubite novac ili neki važan papir. Početak ove nedelje vam može biti povoljan za neki nov finansijski priliv koji će vas obradovati. Važno je da budete dobro organizovani kada su u pitanju vaši troškovi. Čuvajte svoj novac.

Ljubav

Na polju ljubavi vas očekuje nedelja u kojoj ćete biti preemotivni. Možete da se nadate pozitivnim okolnostima, ako planirate početak veze, jer ćete biti spremni da se maksimalno prepustite partneru, kao i on vama. Očekuje vas faza u kojoj će vaša osećanja biti na samom vrhuncu. Možete da se nadate jako lepim i romantičnim trenucima, nežnostima i sreći koja vam može delovati gotovo pa nestvarno. Prepustite se osećanjima, bez zadnjih misli, negativnih uticaja. Ako ste slobodni, mogli biste da ostvarite novo i veoma značajno ljubavno poznanstvo koje će na neki način uspeti da obeleži vašu budućnost. Ljubav vam je sada na prvom mestu i najviše ste posvećeni osobi do koje vam je stalo. Spremni ste da date sve od sebe kako bi vaš odnos bio što bolji i lepši. U periodu ste kada vam je ljubav na prvom mestu!

Zdravlje

Na polju zdravlja vas očekuje faza u kojoj ćete biti skloni problemima. Naredni period vam je rizičan kada je u ptanju vaše zdravlje, pa ne biste trebali da izbegavate odlazak kod lekara, naročito u ovom periodu pandemije. Ako budete primetili da imate bilo kakve simptome, tegobe i probleme na ovom polju ne izbegavajte odlazak kod stručnjaka. Povoljna vam je faza da se započne sa bilo kakvom terapijom koja bi za vas sada mogla da bude od velike koristi. Potrudite se da budete odgovorni prema sebi i svom zdravlju. Dovoljno odmarajte, unosite dovoljno tečnosti. Potreban je pojačan unos vitamina i minerala. Nemojte da se forsirate i naprežete kada se ne osećate dobro. Ove nedelje će vam prijati da malo odmorite od obaveza i da se posvetite sebi što više možete. Konačno, vreme je da mislite više na sebe i svoje potrebe.

Savjet

Ljubav ne postoji da nas usreći, već postoji zato da nam pokaže koliko možemo izdržati.

DJEVICA

Posao

Očekuje vas period u kojem ćete imati promenljivo stanje na polju posla. Racionalnije donosite odluke i spremniji ste na promjene, ali istovremeno možete imati i određene strahove koji će vas pratiti i mučiti u narednom periodu. Rešićete ih se, ukoliko se maksimalno potrudite da na polju posla postavite sebi jasno zacrtane ciljeve kojih ćete se pridržavati. Ovo nije faza koja može da vam donese veliki uspeh ili veliku zaradu, ali jeste faza u kojoj ćete vi donositi odluke koje će u kasnijem periodu u veoma velikoj meri uticati na vaše polje karijere. Važno je da na polju posla ne donosite odluke po emocijama, nego da sve dobro proračunate. Promijenite svoj stav i prema saradnicima, jer su neki do sada koristili vašu dobru volju i emotivnost za postizanje svojih ciljeva, koristi. Polako se distancirajte!

Ljubav

Na polju emocija možete da budete skloni preterivanju u narednoj fazi. Očekuje vas period koji bi mogao da vam donese veće probleme u odnosu sa voljenom osobom. Ako vam je veza ili brak već u krizi, možete da očekujete da će vaš odnos sada dodatno biti poljuljan. Moguće je da partner nije sasvim iskren prema vama i da ćete uspeti na vreme da otkrijete neke njegove skrivene motive i namere. Moguće je i udaljavanje od voljene osobe ili problemi u komunikaciji, odvojena putovanja ili neki razlozi i okolnosti zbog kojih se ne viđate. Ako ste slobodni, moguće je zaljubljivanje sada i to u neku fatalnu osobu koja će vam na prvi pogled delovati misteriozno ili zatvoreno na neki način. To će vas iritirati, pa i privući vašu maksimalnu pažnju. Za vas će biti izazov da dokučite šta zapravo ta osoba misli i kakve su njene namere prema vama!

Zdravlje

Kada je u pitanju zdravlje, možete da očekujete težu nedelju. Naglašeni su vam sada problemi vezani za pritisak. Malaksalost je simptom koji bi mogao prilično često da vas prati, tako da je veoma važno da na ovom polju budete spremni da više vodite računa o sebi i da se više čuvate, pazite. Sada nije vreme da se zarazite, jer vam je imunitet u padu. Unosite što više vitamina, kao i minerala, najbolje kroz namirnice. Nađite više vremena za san. Ako se budete preforsirali, to će na neki način ostaviti posledice po vaše zdravlje. Nije povoljan period za ovo polje kod vas pa budite maksimalno oprezni. Bićete skloni i problemima sa vidom. Takođe, moguće su česte glavobolje i generalno slaba tačka vam sada može biti baš glava. Posavetujte se na vreme sa lekarom oko svega što vas muči. Nemojte da konzumirate alkohol.

Savjet

Kada se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci.

VAGA

Posao

Teža nedelja je pred vama! Imaćete dosta briga na polju posla. Moguće je da ćete biti nesigurni u svoje odluke, ali i u odluke koje se donose od strane nadređenih ili važnih ljudi iz poslovnog okruženja. Ovo je period u kojem možete da imate nestabilno stanje i komplikacije. Trudite se da ne ulazite u konfliktne rasprave sa nadređenima. Moguća je promena posla, gubitak posla ili neke loše vesti koje se tiču posla. Važno je da budete staloženi i spremni da se sa svakom situacijom izborite uz pomoć svog strpljenja i snage. Tokom ovog perioda nemojte da rizikujete previše kada je u pitanju posao kako ne biste sami sebi naneli neku veću štetu. Povedite računa i ako se bavite privatnim poslom, naročito ako ulazite u sumnjive trnasakcije sa nestabilnim osobama. Pokušajte da to vešto izbegnete, kako kasnije ne biste imali više štete.

Ljubav

Na polju ljubavi vas očekuje period koji vam može doneti nedefinisanu situaciju sa voljenom osobom. Moguće je da biste vi voleli da se malo povučete u sebe. Niste spremni za donošenje velikih odluka sada. Potrebna vam je samoća, kako biste doneli napunili baterije. Partner vas možda neće podržati u tom nastojanju. Očekuje vas faza u kojoj ćete skrivati svoja osećanja. Moguća je i određena doza stidljivosti, pogotovo ako ste u novoj vezi. Nije vam lako da odmah sve pokažete svom partneru. Većim delom vremena vas prate neke sumnje i dvoumljenje po pitanju emotivnog polja. Pomalo ste se time opteretili. Očekuje vas faza koja može da vam donese i neku tajnu ljubav ili tihu patnju na ovom polju. Možete sada da budete skloni pogrešnim izborima emotivnih partnera, ali svako iskustvo sa sobom nosi neku lekciju…

Zdravlje

Kada je u pitanju zdravlje, takođe vas očekuje nešto teža faza. Moguće je da stvari neće ići onako kako se nadate i očekujete. Potrebno vam je vreme da prevaziđete zdravstvene probleme koje ste imali u prošlosti. Očekuje vas period koji može da vam donese manje komplikacije, ukoliko se ne budete javili vašem lekaru na vreme. Slabe tačke su vam sada vezane za cirkulaciju, krvni pritisak, kardiovaskularni sistem. Osetljiva vam mogu biti i stopala i noge. Dosta toga vas opterećuje sada. Na nervnoj bazi možete imati takođe probleme, a može da se desi i da tokom ove nedelje budete skloni nesanici. Važno je da nađete način da se relaksirate i da se oslobodite nagomilanog stresa. U suprotnom premor će učiniti svoje! Posljedica je pad imuniteta, kao i veća podložnost odrešenim zarazama, koje vam sada nisu potrebne.

Savjet

Što više ljubimo i darujemo se, to više naš život dobija smisao i vrijednost.

ŠKORPIJA

Posao

Pred vama je jako povoljna nedelja. Očekuje vas period u kojem nećete imati poslovne probleme. Dobro znate šta hoćete i potrudićete se da to i ostvarite. Možete da očekujete da ćete u sebi imati dovoljno energije za sve poslovne poduhvate i da ćete svojim samopouzdanjem osvojiti poslovnu scenu i istupiti ispred drugih. Ovo je povoljan period da pokažete svoju dominaciju na polju posla. Možete da očekujete da ćete uz dobar plan i adekvatno ulaganje energije u rad, uspeti da ostvarite sve svoje ciljeve. Podrška od strane saradnika vam dolazi. Imate podršku i od strane nadređenih, koji imaju puno poverenje u vas, kao i u vaše sposobnosti. Možete da očekujete da će vam ova nedelja doneti razloge za slavlje. Bićete zadovoljni finansijama, ali i poslovima koji su u najavi, a koji mogu biti profitabilni.

Ljubav

Kada je u pitanju ljubav, očekuje vas faza u kojoj ćete se osećati voljeno i prihvaćeno. Pored vas može biti osoba koja je spremna da sa vama gradi jedan kompletan emotivni odnos. Osećate da jedno pored drugoga možete da imate apsolutnu iskrenost, posvećenost i podršku. Dopada vam se količina pažnje koju dobijate i osećate se opušteno i zadovoljno. Konačno, upoznali ste osobu pored koje možete da ispoljite svoja osećanja. Ako ste slobodni, lako dolazi do susreta sa osobom sa kojom imate prijateljski odnos od ranije ili sa nekim od vaših poznanika. Hemija među vama već postaje očigledna, pa prelazite na sledeću fazu flerta. Do kraja nedelje je moguće zbližavanje, početak avanture ili nastavak odnosa sa nekom osobom koja vas zanima od ranije. Doći ćete do zaključka da ste oboje spremni da pokušate da održite ovaj odnos.

Zdravlje

Odlična faza za zdravlje vam se nastavlja. Možete da očekujete da ćete imati sasvim stabilno stanje na ovom polju tokom nedelje. Naredni period vam donosi još više snage i energije na svim poljima. Sudbina vam je naklonjena, pa je važno da tokom ove nedelje budete maksimalno aktivni i da iskoristite sve prilike koje vam se pružaju. Na polju zdravlja ste sve jači, energičniji i sve spremniji da izađete na kraj sa nekim problemima koje ste imali u prošlosti. Možete da očekujete da ćete imati priliku da počnete da se bavite nekim sportom ili aktivnošću koja vam prija i da ćete uspeti da ostvarite odlične rezultate na treninzima. Puni ste snage i energije i prija vam da budete maksimalno aktivni. Naravno, moraćete da pojačate ishranu, kao i unos vitamina i minerala, zbog velikog utroška energije.

Savjet

Heroj je onaj ko ima hrabrosti za svoju sudbinu.

STRIJELAC

Posao

Pred vama je period koji donosi velike promene na polju posla. Moguće je da ćete imati smenu šefova ili će se na nivou iznad vas dešavati neke komplikacije. Ipak, vidi se da vi možete u svemu tome da nađete izlaz i rešenje za sebe. Očekuje vas period koji može da vam donese stabilizaciju na polju posla, ako budete znali kako da postupite i kako da se postavite. Sada je važno da budete diplomata, da ne dozvolite da vas pojedinci isprovociraju. Budite smireni, jer imate jasan cilj pred sobom i sigurni ste u svoj rad i odluke. Sve dok ste odgovorni, posvećeni svojim obavezama, vredni i tačni možete da očekujete da ćete imati naklonost okruženja, ali i da ćete dobijati nove prilike za napredovanje. Svojim radom i zalaganjem ćete uspeti da dođete do dobrih rezultata, pa će vam se i finansije znatno poboljšati.

Ljubav

Na polju ljubavi ćete imati neke manje dileme. Ako ste u vezi ili braku, u tom slučaju ćete imati važne odluke sa voljenom osobom. Dolazi vam zahlađenje odnosa, pa može da se desi i privremeni prekid veze ili udaljavanje, pauza koja bi mogla da potraje neko vreme. To možete da iskoristite da presaberete vaše utiske, misli i želje u vezi vašeg odnosa i da shvatite da li se pored partnera vidite u budućnosti ili ne. Bitno je da budete racionalni, praktični, kako bi imali jasnu sliku o ovom odnosu. Svakako da vam neće biti lako da donesete odluku bilo koje vrste. Ukoliko ste slobodni, imaćete priliku za zanimljiv susret ili flert preko posla. U okruženju koje je povezano na neki način sa vašim poslom dolazi do nove prilike za zaljubljivanje. Ipak, nećete od samog početka otvoreno pokazivati osećanja. Trebaće vam neko vreme da se otvorite.

Zdravlje

Na polju zdravlja ćete biti skloni manjim problemima i poteškoćama u narednom periodu. Imaćete sklonost ka tegobama sa kičmom, kostima i leđima. Pred vama je period koji vam donosi moguće komplikacije sa reumom, išijasom, bol, ukočenost…Ovaj problem prelazi u hroničan, tegobe mogu biti učestale. Povedite računa ako imate neke stare povrede leđa ili kičme, koje bi mogle ponovo da vam se aktiviraju. Oko svega što vas muči se na vreme posavetujte sa vašim lekarom. Potrebne su vam vežbe koje nisu zahtevne , kao i masaža, naravno. Pred vama je period koji će vam doneti naprezanje, pa je važno da pored svih obaveza i napora nađete i dovoljno vremena za kvalitetan san koji vam je potreban. San vas regeneriše i oporavlja. Izbegavajte podizanje teškog tereta u narednom periodu. Štedite sebe koliko možete.

Savjet

Nezavisnost je hladna, ali i spokojna.

JARAC

Posao

Dolazi vam period koji može da vam donese dobre vesti na polju posla. Imaćete mogućnost da rešite probleme od ranije, koji su vas duže vreme opterećivali, unosili vam nemir. Niste bili sigurni u ishod. Sa olakšavajućim okolnostima koje vas prate se sve nekako polako preokreće u vašu korist. Spremni ste da se posvetite svom poslu i obavezama maksimalno. Dobijate i odgovarajuću podršku od strane poslovnog okruženja. Dobijate mogućnost da ostvarite svoje ambicije. Ovo je period u kojem ćete biti generalno zadovoljni poslovnim stanjem. Možete da očekujete da ćete uspeti da ostvarite komunikaciju ili poznanstvo sa potencijalnim saradnicima koji su povezani sa inostranstvom. Očekuje vas i odlazak na poslovni put, koji će vam doneti bolje finansije. U svakom slučaju vas očekuje period u kojem ćete biti generalno zadovoljni.

Ljubav

Emotivno ste distancirani od partnera. Tokom ove nedelje ćete najpre želeti da se posvetite sebi. Na prvom mestu će vam biti da ostvarite svoje potrebe, da imate svoju slobodu i nećete biti preterano spremni na pravljenje bilo kakvih kompromisa na ovom polju. Očekuje vas faza koja može da vam donese potrebu da budete sami i slobodni, okrenuti samo sebi i svojim željama. Niste spremni na veće žrtve i kompromise kada je u pitanju ljubav. Ako ste duže vreme slobodni, zadovoljni ste svojim statusom i osećate se dobro u svojoj koži. Viđe volite da budete sami, nego da budete sa nekim samo radi neke forme, a da ste u suštini vrlo nezadovoljni. Imate udvarače, one koji vam nude avanture i veze, ali se još nije pojavila osoba koja bi zaista zaslužila vaše interesovanje. Osećate se nekako hladno i nezainteresovano.

Zdravlje

Očekuje vas dobra nedelja kada je u pitanju vaše zdravlje. Pred vama je period koji vam može doneti poboljšanje i stabilizaciju na ovom polju. Generalno ćete biti energični, puni snage i dobro ćete se osećati u svojoj koži. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni okolnostima na ovom polju. Sve ukazuje na to da ćete uspeti da rešite probleme koji su vas u prošlosti mogli mučiti na polju zdravlja. Važno je da budete spremni da se posvetite zdravim navikama i većoj disciplini kako biste na duže staze mogli da održite dobro stanje. Ova nedelja vam je pogotovo povoljna za rekreaciju, putovanja, bavljenje fizičkom aktivnošću itd. Kada ste aktivni i kada se krećete, tada ste zaista srećni i ispunjeni. Bićete pozitivni i euforični, jer se bliže praznici, u koje utrošite dosta energije, ali i zadovoljstva.

Savjet

Samoća je put kojim sudbina želi čoveka dovesti samom sebi.

VODOLIJA

Posao

Naredni period vam može doneti neke manje probleme na polju posla. Moguće je da gubite samopouzdanje ili vam se čini da ćete izgubiti neke bitne pozicije. Kada je u pitanju posao nemate poverenje u bilo koga. Mnoge stvari vas opterećuju, a finansije su ono što vas najviše brine. Pred vama je faza koja može da vam bude dobra za štednju, ako budete uspeli da raspolažete svojim troškovima na pravi način. Možete da očekujete da ćete biti zadovoljni ukoliko ste planirali podizanje kredita ili neku manju pozajmicu, ali pod uslovom da je period otplate što kraći. Pitanja vezana za novac vam se polako rešavaju u ovom periodu. Važno je samo da budete racionalni u raspolaganju novcem, da ne upadnete opet u problem iz kojeg ste na mišiće izašli. Zarekli ste se da više nikada nećete sebi priuštiti stanje u kojem ste tada bili.

Ljubav

Na polju emocija vas očekuje period koji donosi dileme. Upoznali ste osobu koja vam se dopada i koja na vas ostavlja jak utisak, ali može da se desi da je ta osoba zauzeta ili da postoje neke komplikovane okolnosti koje vas u izvesnom smislu razdvajaju. Razmislite da li možete da budete u takvom odnosu, koliko će vas on vremenski zadovoljavati i koliko ćete biti srećni. Ovo je period u kojem na polju ljubavi možete biti nekako ogorčeni i nezadovoljni. Teško vam je da pokažete svoja osećanja, jer ne vidite da biste mogli da napredujete u odnosu sa osobom do koje vam je stalo. Brojne sumnje i negativno razmišljanje vas mogu dovesti i do toga da počnete da negirate svoja osećanja. Ako ste u vezi ili braku, odnos sa voljenom osobom može da se zakomplikuje zbog ljubomore koja će partnera sve više i više opterećivati.

Zdravlje

Na polju zdravlja vas očekuje period u kojem ćete imati sklonost ka manjim problemima i tegobama. Ovo je faza u kojoj biste mogli da budete skloni upalama i problemima sa urogenitalnim traktom. Moguća su bolna stanja, infekcije, ciste. Na vreme se posavetujte sa vašim lekarom oko svega i nemojte da izbegavate odlazak na redovni pregled. Biće neophodno da vodite više računa o sebi ali i da se potrudite da jačate imunitet. Važno je da se utopljavate, da pijete dovoljno tečnosti, da uzimate dovoljno vitamina, ali i da slušate lekarske savete. Potrudite se da budete obazrivi prema sebi i svom zdravlju. Ukoliko vam se dese bolna stanja ili povišena temperatura, na vreme se javite vašem lekaru. Pokušajte da sebi priuštite odlazak na neki kraći odmor, jer ste premoreni. što stvara i pad imuniteta, što vam u ovom periodu nije preporučljivo.

Savjet

Ljudi koji imaju shrabrost i karakter, drugima su uvijek neugodni.

RIBE

Posao

Očekuje vas period koji vam donosi neke promene u poslovnim planovima. Moguće je da ćete morati da se suočite sa realnim ograničenjima koje ste u proteklom periodu pokušali da zanemarite, odnosno da negirate. Pred vama je period koji vam donosi poslovne promene u pogledu dogovora sa saradnicima, poslovnih ugovora i partnerstava. Vreme je da preispitate da li vam odgovaraju uslovi saradnje kojoj ste trenutno posvećeni i da sagledate stvari iz svih uglova. Moguće je da ćete i sami poželeti nešto da menjate i da će vam ova nedelja po pitanju poslovnih obaveza biti prilično intezivna. Važno je da donesete neke konkretne odluke sada. Partnerski poslovi koji vam nisu ostvarili željena očekivanja, sada bi mogli biti prekinuti. Rešili ste da ovu godinu započnete potpuno rasterećeni, sa jasnim ciljevima.

Ljubav

Na polju ljubavi vam takođe dolazi vreme odluka. Moguće je da niste spremni da gajite bilo kakav površan ili prazan odnos. Želite pored sebe partnera koji vas ispunjava i u koji u emotivnom, ali i svakom drugom smislu može da vas isprati. Ne volite da budete nezadovoljni, pa ujedno i nesrećni. Pred vama je period, koji vam donosi emotivne promene. Ako ste u vezi, partneru ćete jasno pokazati da želite zajednicu ili brak i da niste više spremni da se viđate neobavezno. Slobodne Ribe bi u narednom periodu mogle da budu okrenute ka novim poznanstvima. U vaš život ulazi osoba koja će vam probuditi jaka osećanja i sa kojom ćete imati priliku za početak značajnog ljubavnog odnosa koji bi mogao da traje na duže staze u budućnosti. Spremni ste za važnu, snažnu ljubavnu priču. Želite da konačno nađete smirenje.

Zdravlje

Kada je u pitanju zdravlje treba da budete prilično oprezni. Tokom ove nedjelje se nećete osećati baš najbolje. Sve ukazuje na to da ćete biti osetljivi i skloni problemima. Ukoliko budete imali povišen pritisak, česte migrene ili probleme sa očima, nesvesticom i malaksalošću na vreme se obratite vašem lekaru. U narednom periodu ćete biti prilično bez energije. Nedjelja pred vama donosi nepovoljne uticaje na vaše polje zdravlja. Pazite na sebe i odmarajte dovoljno. Osjećate nemoć i to može potrajati, zato morate naći razlog takvog stanja. Izbjegavajte bilo kakvo izlaganje potencijalnim izvorima zaraza. Jačajte svoj imunitet i maksimalno se potrudite da unosite dovoljno vitamina, gvožđa, tečnosti. Radite na stvaranju zdravih navika i radite na sebi. Budite aktivniji, uvedite redovne vježbe, nemojte se zanemarivati.

Savjet

Nije naš cilj da postanemo kao drugi!

