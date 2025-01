Jyotish godišnji horoskop za 2025. godinu

Godišnja karta i trenutak punog Mjeseca u vedskom mjesecu Mrigašira…

Jedna od tehnika za određivanje kvalitete za godinu koja slijedi je karta neba u trenutku punog Mjeseca u vedskom mjesecu Mrigašira, odnosno u trenutku kada je Sunce u sideralnom znaku Strijelca (u zodijaku koji se koristi u đjotiš astrologiji). Ove se godine to događa 13. 1. 2025. u 23:27. Ovaj trenutak možemo računati kao svjetionik koji pokazuje usmjerenje u sljedećih godinu dana. Koordinate je potrebno postaviti u prijestolnicu države i eto, imamo godišnju kartu.

Podznak godišnje karte: Djevica i kontinuitet

Ove se godine ascendent godišnje karte nalazi u sideralnom znaku Djevice, a u Djevici je također i Ketu. Ako se pomaknemo iz Zagreba u Ljubljanu pa na istok u Sarajevo, Podgoricu ili Beograd, ascendent se neće promijeniti, što znači da kroz ovu godinu cijela regija ima slične potencijale, nema prevelikih razlika.

Zanimljivost ove karte je isti podznak kao i prošle godine – Djevica. Također je ista i konjunkcija ascendenta s Ketuom. Te se stvari ne mijenjaju, barem ne za područje Hrvatske i Slovenije koje ove godine imaju sličan horoskop kao i prošle. No prošle je godine za područje Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i ostala područja istočno od Zagreba godišnja karta bila drugačija. Tu smo kod prve razlike nove u odnosu na staru godinu, doduše samo za područja istočno od Zagreba. Zapadno od Zagreba podznak godišnjeg horoskopa je isti, starta se s istih ili sličnih pozicija i nema značajnijeg pomaka u odnosu na staru godinu.

Kontinuitet trendova i Ketu u ascendentu

Znači, podznak isti, Sunce, Mjesec, Merkur i Saturn na istim položajima kao i prošle godine. Ovo se zove kontinuitet; neke se stvari nastavljaju, trendovi koji su postavljeni idu dalje. Ketu u ascendentu godišnje karte označava „obezglavljenost“, besciljnost, bezidejnost, izgubljenost, odnosno lutanje u idejama, vrijednostima i religioznim prioritetima.

Naši duhovni autoriteti gube na vjerodostojnosti, kao da se više oslanjaju na srce, odnosno sentiment, nego na logiku i zdrav razum. Oslanjati se na sentiment inače privlači mase jer su pripadnici mase većinom sentimentalni, bolje rečeno mentalni. To se u političkom rječniku zove populizam; igrati na sentiment mase bez obzira na istinu i razum. Trend je već postavljen i nastavlja se kroz cijelu sljedeću godinu.

Izazovi u odnosima i težnje za sigurnošću

S druge strane, zbunjeni smo i neuravnoteženi u odnosima. Pitamo se tko nam je saveznik, tko nam može pomoći da ostvarimo svoje želje, svoju misiju. Na koga se osloniti i uhvatiti kao za slamku spasa u tom obezglavljenom, maglovitom stanju uma, tko nam može dati ono za čim čeznemo.

U takvim težnjama možemo pristati na bilo što samo da bismo bili u odnosu ili da bismo bili voljeni. Pristajanje na loš odnos kao bolju opciju od samoće jedna je od tema ove godine. Zato je potrebno više pažnje posvetiti udruživanju – s kime se udružujemo, družimo, kome vjerujemo i koga slijedimo. Svjesno bismo mogli napraviti greške u odabiru ideala, vjerovanja i vrijednosti, a pogotovo u slijeđenju onih koji predstavljaju i zastupaju ideje.

Simbolika Ketu: Prepustite se struji

Ketu se u vedskoj astrologiji povezuje s ribama, ne sa znakom Riba, nego ribom kao životinjom. Njegov opunomoćitelj je Matsya avatar ili poslanik Višnua u obliku ribe. Ketu dakle ima osobine ribe. Riba pliva svojim putem i njezin najrazvijeniji organ nije mozak, nego repna peraja. To je organ koji riba najviše koristi.

Što nam riba poručuje? Možda poručuje da se ne oslanjamo samo na mozak. On ponekad pogriješi, bude zaveden, u magli je, ima nedostatke, ograničen je i često nerazvijen. Prepustimo se repu, nek’ nas vodi kamo struje teče! Barem ove godine.

Riba se prepušta struji, ne razmišlja i ne filozofira što bi bilo bolje ili pametnije, ne oklijeva, ne odugovlači, nego se samo prepusti neka je voda nosi. Riba koristi struju da bi stigla na svoje odredište. Ove godine oslonit ćemo se na struje, mozak neće puno pomoći, razumjeti neke stvari ne možeš, bolje je osjećati srcem i u srcu osjetiti što je pravo, a što je krivo.

Ponekad dođe do situacije kada opiranje i pokušaji kontrole ne pomažu. Jedino što se tada može učiniti je dići ruke i kazati univerzumu: „Predajem se, ne znam odgovora, neka me voda nosi tamo gdje trebam biti.“ To je Ketu u podznaku.

Zaključak: Oslanjanje na intuiciju i prilagodbu

Ovo je godina u kojoj postoji nezadovoljstvo i suočavanje s greškama prošlosti, no ono još nije toliko veliko da bi se konačno dogodila prekretnica. Na preokret ćemo još malo počekati. Ili malo više od još malo.

Dean Valentić / vedska-astrologija.com

