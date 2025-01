Veliki godišnji horoskop za 2025. godinu: Ovom znaku je prošla bila bolna i teška, zato će ova da im bude čarobna i lijepa

Vaš godišnji horoskop odnosi se na nove početke, samootkrivanje i redefinisanje ravnoteže između poslovne i privatne sfere, piše stil.

OVAN od 21. marta do 19. aprila

Ovo će biti vaša godina da pritisnete dugme za resetovanje. Počinje retrogradnom Venerom u vašem znaku od 1. marta do 12. aprila, obeležavajući period samorefleksije i preispitivanja. Stvari postaju stvarne 24. maja kada Saturn, krajnja planeta teške ljubavi, ulazi u vaš znak, započinjući trogodišnji ciklus u kojem ćete biti izazvani da se borite za ljubav. Ključ uspjeha je da delujete pametnije, a ne teže, što će dati dugoročne rezultate.

Do sredine godine, situacija mijenja brzinu kada Jupiter ulazi u Rak 9. juna, osvijetljavajući vaš dom i porodični sektor. Bićete privučeni svojim korenima, pa počnite da stvarate ugodne nove tradicije i ulivate ljubav u svoj prostor. Jupiter je tu da osigura da se osećate podržano, pa uživajte u ljubavi onih koji su vam najvažniji. 7. jula, Uran koji stvara promene ulazi u brbljive Blizance, potresajući način na koji komunicirate. Iskoristite ovaj nalet energije da se povežete i pokažete svoju ličnost na nove načine.

Zatim, 27. novembra, Saturn ide direktno u Ribe, pomažući vam da se oslobodite dugotrajnijih strahova ili sumnji za koje niste ni znali da vas sputavaju. Izbrišite stare kontakte koji vas vuku nadole i prestanite da pratite naloge koji vas više ne inspirišu. Osećaćete se bolje i usklađenije.

BIK od 20. aprila do 21. maja

Odlična godina da pretresete mnoge stvari i da se smjestite u potpuno novu atmosferu. Da bi se ovo pokrenulo, 29. marta djelimično pomračenje Sunca u vatrenom Ovnu podstiče vas da zastanete, odmorite se i otpustite sve što vas opterećuje. To je kosmički detoks – šansa da očistite mentalni, emocionalni ili fizički nered, kako biste mogli da započnete godinu da se osećate lakše i usklađenije. Zapitajte se šta vam izgleda iscrpljujuće ili zastarelo, pa se posvetite tome.

Do 14. marta, potpuno pomračenje Mjeseca u praktičnoj, perfekcionističkoj Djevici osvetljava vašu kreativnost i strasti. Bilo da se radi o novom hobiju, romansi ili projektu iz snova, ovaj period je odličan za otpuštanje strahova. 9. juna, optimistični Jupiter prelazi u komunikativnog Raka, osvetljavajući vašu sposobnost povezivanja na dubljem nivou. Bilo da se radi o uspostavljanju novih veza, deljenju ideja ili davanju saveta, vaše reči će imati dodatnu magiju. Još jedan veliki pomak stiže 7. jula, kada nepredvidivi, revolucionarni Uran konačno napušta vaš znak nakon sedam godina ličnih potresa. Sa Uranom sada u radoznalim, prilagodljivim Blizancima (koji vladaju vašom kućom novca) do 2033. godine, vaš fokus se pomera na finansije i vrednosti.

BLIZANCI od 21. maja do 20. juna

Vaš godišnji horoskop za 2025. počinje tako što Severni čvor ulazi u vašu kuću zdravlja 11. januara, pozivajući vas da se usredsredite na poboljšanje svojih navika. Dajte prioritet svom mentalnom i fizičkom zdravlju, počnite tako što ćete zakazati preventivne preglede. Ovo je vaša šansa da stvorite zdraviji, uravnoteženiji način života. Na sreću, dok Jupiter bude 4. februara krenuo direktno u vaš znak, osetićete nalet samopouzdanja.

Ovo je vaš trenutak da promovišete sebe i svoje ideje, ovo je godina da sebe stavite na prvo mjesto i zatražite pažnju koju zaslužujete. S druge strane, dobro razmislite ko zaista podržava vaš napredak ove godine. To je zato što se 24. maja strogi Saturn useljava u vaše 11. polje, gurajući vas da se ozbiljno pozabavite svojim društvenim krugovima i fokusirate na formiranje trajnih veza. Samo imajte na umu da kada Jupiter u Raku uđe u vašu drugu kuću finansija 9. juna, fokus će vam se pomjeriti na novac.

Razmotrite načine da svakog meseca uštedite. Ostanite otvoreni za neočekivane mogućnosti za zaradu od svojih prirodnih talenata, posebno kada buntovni Uran uđe u vaš znak 7. jula. Stabilnost koju ćete osetiti, pozitivno će se odraziti na vaš emotivni život.

RAK od 21. juna do 22. jula

Nova godina za vas počinje 6. januara sa retrogradnim motivatorom Marsom u vašoj prvoj kući koji donosi unutrašnju refleksiju. Zamislite ovo kao svoju sezonu regeneracije. Možda ćete se osećati malo uznemireno, ali verujte da se ova faza odnosi na sopstveno usavršavanje. Usporite stvari, posebno sa novim projektima ili velikim životnim promenama, i fokusirajte se na brigu o sebi. Srećom, do 23. februara bićete spremni da preduzmete akciju i krenete napred sa jasnijim osjećanjem svrhe.

Ipak, nemojte se preopteretiti sa previše projekata, pošto se mentalni Merkur retrogradi u vašoj kući karijere i javnog života počevši od 15. marta. Tokom ovog tranzita očekujte neka usporavanja na profesionalnom planu. Ovo je vaša šansa da popravite sve greške, razjasnite nesporazume i obavite prolećno čišćenje vezano za karijeru. Kasnije, 24. maja, Saturn će ući u vašu 10. kuću karijere, pa se spremite da se ozbiljno bavite dugoročnim profesionalnim ciljevima.

Bilo da se vraćate u školu da biste usavršili svoje veštine ili da napravite prve korake u preduzetništvu, ovde se radi o igranju duge igre i izgradnji čvrste osnove za uspeh. Konačno, Jupiter, planeta sreće ulazi u vaš znak 9. juna, podižući vam samopouzdanje, čineći da sijate iznutra. Iskoristite ovu energiju ljubavi i strasti.

LAV od 23. jula do 22. avgusta

Uspešna godina je pred vama. Sve počinje potpunim pomračenjem Meseca 14. marta u Devici, osvetljavajući vašu drugu kuću finansija, vrednosti i samopoštovanja. Savršeno je vreme da preispitate svoje navike potrošnje i preusmerite energiju na investicije. Ako su vaši odnosi u poslednje vreme bili malo lošiji, pripremite se za pravi razgovor. 4. maja, Pluton se retrogradira kroz vašu sedmu kuću partnerstva, ovo je kosmički poziv za buđenje da se suočite sa ponavljajućim tenzijama.

Pustite taj Lavov ponos i otvorite se. Ranjivost je ključ prave veze. Međutim, kada 24. maja strogi Saturn uđe u Ovna i vašu devetu kuću ekspanzije, bićete pozvani da donesete smelu odluku o svojim duhovnim uverenjima, obrazovnim ciljevima ili dugoročnim planovima putovanja. Saturnova disciplinovana energija vodiće vas da se posvetite onome što zaista želite da naučite ili postignete.

Ako se osećate kao da trčite na prazno, ne brinite, Jupiter je tu da vam pomogne, 9. juna, planeta rasta i ekspanzije ulazi u vašu 12. kuću odmora i razmišljanja, zadržavajući se do 2026. Ovaj kosmički pomak je dozvola da napravite pauzu i napunite baterije. Razmišljajte o tome kako da se odmorite, ovo je godina da usporite i ponovo se povežete sa svojim unutrašnjim mirom.

DJEVICA od 23. avgusta do 22. septembra

Vežite se, Djevice! Biće ovo godina epskog rasta, zapanjujućih transformacija i sjajnih odnosa koji će vas odvesti na sledeći nivo. Sve počinje 11. januara, kada severni čvor klizi u Ribe, osvjetljavajući vašu sedmu kuću partnerstva. Ova promjena vas poziva da zaronite duboko u svoje veze, bilo da su romantične ili profesionalne, pomažući vam da postavite jasne granice i stvorite odnose koji odražavaju vaše pravo ja.

Zatim, od 1. do 15. marta, Venera retrogradna u Ovnu i vašoj osmoj kući transformacije i finansija, što je kosmički poziv da riješite novčanu situaciju. Ponovo procenite svoj pristup novcu i dugoročnim finansijskim ciljevima. Vratite se na prošle dugove, poboljšajte svoju kreditnu sposobnost i oslobodite se dugotrajnog emocionalnog prtljaga, bilo da ste povezani sa starim vezama ili lošim ugovorima. 14. marta, potpuno pomračenje Mjeseca u Djevici je vaše dugme za resetovanje, koje vas gura da oslobodite sve nesigurnosti i prihvatite svoj puni potencijal. Ovo donosi nalet jasnoće, podstičući vas da prestanete da ga igrate na malo i sa samopouzdanjem zakoračite u svoju moć.

Do trenutka kada Uran, planeta spontanosti, 7. jula uđe u Blizance koji obavljaju više zadataka, uzdrmavajući vašu karijeru, osjećat ćete se spremniji nego ikada da povučete smele poteze.

VAGA od 23. septembra do 22. oktobra

Ove godine dolazi do velikih promena u vašem ljubavnom životu i karijeri. 2025. vam počinje sa retrogradnim Marsom u vašoj 10. kući ambicija od 6. januara do 23. februara, što vam daje savršen izgovor da se dovedete svoj profesionalni život u red. Zamislite to kao pritiskanje dugmeta za resetovanje za sve što je u vezi sa poslom. Trud koji sada uložite isplatiće se tokom cele godine.

Zatim, 7. januara, Severni čvor klizi u Ribe, obasjavajući vašu šestu kuću zdravlja i dnevne rutine – univerzum vas gura da se posvetite nezi svog tela i duše.

Od 1. do 15. marta, Venera, vaša vladajuća planeta, ide retrogradno u vašu sedmu kuću odnosa. Ljubavni ili poslovni problemi mogu se ponovo javiti, ali ne brinite, ovo je savršena prilika da procenite šta vam je zaista potrebno. Bilo da se radi o lečenju starih rana ili postavljanju novih granica, osećaćete se pozvanim da ispravite stvari.

Saturn ulazi u vašu sedmu kuću 25. maja, podstičući vas da izgradite dugoročne veze. Kada Uran 7. jula započne novi sedmogodišnji tranzit u Blizancima i vašoj devetoj kući avanture, mogu se pojaviti neočekivane prilike za putovanje, proširenje vidika i povezivanje sa novim kulturama.

Venera prelazi u Jarca 24. decembra, osvetljavajući vašu četvrtu kuću doma i porodice, prilika za stvaranje mirne porodične luke.

ŠKORPIJA od 23. oktobra do 21. novembra

Biće ovo godina divlje vožnje, tokom koje treba da sledite svoje srce. Vaš godišnji horoskop počinje 7. februara sa nekim sanjivim vibracijama zahvaljujući Neptunu i Severnom čvoru koji udružuju snage u vašoj petoj kući zabave, kreativnosti i romantike. Ovo je kosmički poziv da se oslonite na svoje strasti i ponovo se povežete sa onim što vas zaista ispunjava. Bilo da se bavite starim hobijem, isprobavanjem nečeg potpuno novog ili uranjanjem u ljubavnu vezu koja će da vam razbukta dušu.

Kada Saturn ulazi u vašu šestu kuću zdravlja i svakodnevnih rutina 24. maja, treba da se fokusirate na stvari zbog kojih ćete se osećati snažno i osnaženo. To je poziv da unapredite svoj profesionalni angažman ili da se ozbiljnije bavite velnesom. Ali, Saturn ne radi polovično, pa ako niste spremni da zasučete rukave, ovaj tranzit će vam na najbolji način izgledati kao teška istina.

Zatim, 9. juna, Jupiter ulazi u Raka, osvetljavajući vašu devetu kuću avanture i ekspanzije. Pripremite se za ozbiljan rast. Bilo da se radi o putovanju, visokom obrazovanju ili poniranju u duhovna verovanja. Osećaćete želju za novim iskustvima i znanjem. Budite hrabri i rizikujte. A kada Venera pređe u Jarca 24. decembra, vaša treća kuća komunikacije dobija sjaj, poziv da ozbiljno shvatite način na koji se povezujete sa drugima.

STRIjELAC od 22. novembra do 21. decembra

Vreme je da preuzmete kontrolu u svim životnim aspektima. 11. januara, Severni čvor, koji predstavlja svrhu vaše duše i gde ste pozvani da evoluirate, ulazi u sanjive Ribe. Za vas, ovaj dvogodišnji tranzit se odnosi na postavljanje dubokih emocionalnih korena i negovanje vašeg unutrašnjeg sveta. Ako ste zanemarivali svoj kućni život ili ličnu dobrobit, sada je vreme da popravite komplikovanu porodičnu dinamiku i zaronite u prakse emocionalnog isceljenja kao što su terapija ili vođenje dnevnika.

Vaša vladajuća planeta, Jupiter, ide direktno u Blizance 4. februara, aktivirajući vašu sedmu kuću braka. Nakon perioda preispitivanja partnerstva, Jupiterovo kretanje unapred vas podstiče da komunicirate jasnije i otvorenije. Iskoristite ovaj tranzit da biste izgradili jače, iskrenije veze.

Saturn prelazi u Ovna 24. maja, osvetljava vašu kreativnu zonu. Ovaj tranzit vas podstiče da prestanete da odugovlačite i ozbiljno se bavite onim što vas uzbuđuje. Bilo da se radi o pokretanju nekog projekta ili negovanju romantične veze.

Međutim, kada Jupiter uđe u Raka 9. juna, aktivira se vaša osma kuća transformacije i zajedničkih resursa. Ovo je vreme da se fokusirate na finansijski rast, investicije ili poslovna partnerstva. Angažujte se da osigurate svoju budućnost.

JARAC od 22. decembra do 19. januara

Počevši od 11. januara, severni čvor ulazi u Ribe, osvetljavajući vašu treću kuću komunikacije i mentalne ekspanzije. Ovo je poziv da kažete svoju istinu i otvorite se za nove načine razmišljanja. Ova godina zahteva produbljivanje veza sa zajednicom. Ako ste se u poslednje vreme osećali zaglavljeni u svojim vezama, pripremite se za veliku promenu.

Mars ide direktno u Raka 23. februara, kada će udahnuti novi život vašoj sedmoj kući partnerstva. Budite hrabri u pogledu svojih želja i osigurajte da obe strane budu posvećene zajedničkom rastu. 23. maja vaša vladajuća planeta, Saturn, ulazi u Ovna i aktivira vašu četvrtu kuću korena i predaka. Bez obzira da li preuređujete dom, rešavate porodične probleme ili pronalazite emocionalnu stabilnost, ovaj tranzit se odnosi na postavljanje jake, čvrste osnove za budućnost.

Zatim, Jupiterov skok u Raka 9. juna donosi još veći rast u partnerstvu. Očekujte da potpišete unosan ugovor, produbite romantičnu vezu ili započnete uzbudljiv projekat.septembra, Uran se retrogradi u Blizancima i vreme je da prokontrolišete svoje zdravlje. Konačno, iskoristite mlad mesec 19. decembra u Strelcu da oslobodite emocionalni prtljag i napravite ličnu transformaciju.

VODOLIJA od 20. januara do 18. februara

Ulazak severnog čvora u Ribe 11. januara, osvetljava vašu drugu kuću novca, vrednosti i lične imovine za naredne dve godine. Ovaj tranzit vas poziva da ponovo procenite koliko cenite sebe. Na novčanom planu, preispitajte svoje prihode ili se držite budžeta, sada je vreme da uložite u sebe.

Do 12. aprila, Venera ide direktno u Ribe, dajući vam jasnoću oko vaših finansijskih ciljeva i vrednosti. Kada Pluton bude retrogradan u vašem znaku 4. maja, vreme je da zaronite u samorefleksiju. Plutonova intenzivna energija nateraće vas da preispitate svoj identitet, svoj izgled, ili čak ceo životni put. Bez obzira da li obnavljate svoju karijeru ili menjate stil, ovo je vaša šansa da napravite velike promene iznutra.

Zatim, 7. jula, Uran, vaša vladajuća planeta, ulazi u Blizance, aktivirajući vašu petu kuću kreativnosti, zabave i romantike. Očekujte neka uzbudljiva iznenađenja, bilo da se radi o hobiju, putovanju ili romansi. Ali, kada Uran 6. septembra bude retrogradan, ponovo ćete procenjivati svoje kreativne snage. Vreme je da u potpunosti prihvatite svoje jedinstvene talente.

Konačno, 24. decembra, Venera ulazi u Jarca i vašu 12. kuću samoće. Ovaj tranzit poziva na čistku na kraju godine. Očistite se i fizički i emocionalno, stvarajući prostor za nove početke.

RIBE 19. februara do 20. marta

Verujte u sebe, ovo je godina za talase i počinje 11. januara sa severnim čvorom koji ulazi u vaš znak, aktivirajući vašu prvu kuću slike o sebi. Nakon razmišljanja o svom rastu, ovaj dvogodišnji tranzit inspirisaće vas da se oslobodite svake sumnje u sebe i konačno sebe stavite na prvo mesto. Bilo da se radi o eksperimentisanju sa novim izgledom, pokretanju nekog projekta ili o ljubavi, spremni ste za novi početak.

Retrogradna Venera u Ovnu 1. maja, mogla bi da vas natera da preispitate svoj pristup novcu i materijalnim vrednostima. Savršeno je vreme da pregledate svoje finansije, pregovarate o povišici ili raspremite svoj prostor. Sa retrogradnom Venerom, preispitivanje vaših finansijskih ciljeva i ulaganje u ono što vam zaista donosi radost su ključni.

Veliki pomak se dešava 24. maja kada Saturn ulazi u Ovna, označavajući početak dvogodišnjeg ciklusa fokusiranog na izgradnju stabilne budućnosti. Moraćete da uložite naporan rad da biste usavršili svoje ciljeve u karijeri, postavili finansijske granice i dali prioritet dugoročnim obavezama. Saturnova energija se odnosi na disciplinu, pa se pripremite za ozbiljan period rasta.

Potpuno pomračenje Mjeseca 7. septembra u vašem znaku izaziva vašu duboku transformaciju i otvara put za novo poglavlje.

