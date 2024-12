Kako otopiti led sa stepeništa bez upotrebe soli?

. U gradu i na putevima protiv poledice je veoma efikasno boriti se posipanjem soli, jer je podloga od asfata.

U privatnim kućama prilazi i stepeništa su najčešće od betona, ili su popoločani keramičkim pločicama. Na takvim podlogama industrijska i kuhinjska so mogu da budu prilično agresivne. Poslije samo jedne sezone površina betona može da propadne, a ako same pločice dobro podnose so, to ne važi i za fugne. So u njih obično prodire dubinski, pa pločice možda “prežive” jednu sezonu, ali poslije druge ili treće, sigurno će početi da se javljaju oštećenja, prenosi Hayat.

Srećom, postoje neka pomoćna rješenja koja su prilično efikasna. Pomiješajte dva litra tople vode sa jednom kašikom deterdženta za suđe i pedesetak mililitara 70-procentnog alkohola. Napravite dovoljnu količinu u ovoj razmeri i pažljivo polijte po stepeništu.

Led će brzo nestati, a novi sloj se neće formirati. Naravno, prije posipanja ove smjese uklonite led i snijeg mehaničkim putem koliko je to moguće. Ako nemate sve ove sastojke u kući, što je često slučaj sa alkoholom, možete koristiti i samo deterdžent za suđe, a djelotvoran može da bude i samo alkohol pomiješan s vodom, ali u kombinaciji su najefikasniji.

